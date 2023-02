Linux jak macOS. Elementary OS 7.0 udostępniony za darmo

Ładny, dobrze działający Linux.

Elementary OS 7.0 - nowości, zmiany, co nowego?

Nowe ustawienia

Mniej więcej 1,5 roku minęło od premiery Elementary OS 6 Odin . Zachwalaliśmy go wtedy jako największą aktualizację w historii, zawierającą masę poprawek. Teraz w sieci zadebiutowało kolejne, równie duże wydanie.jest mocno inspirowany, ale w tym wypadku jest to ogromny komplement. Minimalistyczne i eleganckie UI to doskonałe uzupełnienie prostego w obsłudze instalatora, niewielkich wymagań systemowych (choć nie AŻ tak małych) oraz stabilnej pracy.Twórcy Elementary OS 7.0 przyznają, że skupili się na trzech głównych aspektach przy przygotowywaniu obecnej aktualizacji. Przede wszystkim, poprawili zasób i dostępność do aplikacji. Po drugie, zwiększyli liczbę ustawień, funkcji i elementów podlegających personalizacji. Wreszcie, uśmiechnęli się do deweloperów, uprzyjemniając im korzystanie z OS-u.AppCenter jest centralnym elementem systemu operacyjnego, pozwalającym na pobieranie aplikacji do pracy, zabawy i kreatywnego wyrażania siebie. W najnowszej wersji AppCenter poprawiono opisy aplikacji tak, aby zawierały więcej informacji. Łatwiejszy jest też sideloading apek oraz dostęp do alternatywnych sklepów. Poprawiono przy okazji responsywność AppCenter, ulepszając wygląd interfejsu na małych i dużych wyświetlaczach.Flatpak ułatwia programistom szybkie publikowanie aktualizacji aplikacji, a od teraz można je otrzymywać automatycznie. Oczywiście alternatywą jest manualne pobieranie poprawek lub ustalanie momentu, w którym system ma to robić w sposób zautomatyzowany.AppCenter instaluje teraz aktualizacje systemu operacyjnego w trybie offline, zapewniając prawidłowe ponowne uruchomienie ważnych usług i unikając dziwnych awarii lub niezgodności wersji podczas aktualizacji. Pakiety są pobierane i przygotowywane podczas sesji, a następnie instalowane za każdym razem, gdy użytkownik zdecyduje się na ponowne uruchomienie komputera, bez wymuszonych lub automatycznych wyłączeń.W końcu zrezygnowano z okna dialogowego z ostrzeżeniem za każdym razem, gdy użytkownik instaluje aplikację dostarczoną przez alternatywny sklep. Zamiast tego prezentowana jest dyskretna ikona obok innych ostrzeżeń dotyczących zawartości aplikacji.Twórcy Elementary OS uważają, że opcja wysyłania opinii bezpośrednio do programistów oraz szybkie otrzymywanie poprawek i nowych funkcji w postaci aktualizacji to jedna z największych zalet ich systemu w porównaniu z innymi dystrybucjami Linuksa. Aplikacja Feedback jest tu kluczowym elementem na początku tej pętli, w związku z czym usprawniono jej działanie. Feedback włącza się szybciej, lepiej wspiera instalowane apki, ustawienia i i składniki pulpitu. Od teraz można uzyskać dostęp do aplikacji Feedback bezpośrednio z menu aplikacji.