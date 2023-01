Aplikacja mObywatel zastąpi dowód osobisty w urzędach i bankach. Wiemy kiedy

Nareszcie.

mObywatel zastąpi dowód osobisty jeszcze w tym roku

"Myślę, że uda nam się wejść do parlamentu z tym projektem w drugim kwartale tego roku. Liczę na szybkie uchwalenie. Raczej ten projekt nie powinien budzić żadnych emocji pomiędzy parlamentarzystami"

"W każdym urzędzie, w każdym banku, w każdym miejscu, gdzie załatwiamy nasze sprawy i musimy pokazać swój dowód tożsamości, będziemy mogli posłużyć się aplikacją mObywatel"

Minister @Andruszkiewicz1 wczoraj na konferencji z @MRiPS_GOV_PL i @zus_pl: „Miliony Polaków, w tym seniorzy, korzystają z e-usług np. przez #ProfilZaufany i aplikację #mObywatel. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje i implementujemy kolejne wygodne, cyfrowe rozwiązania”. pic.twitter.com/JxF3FUnrDp — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) January 27, 2023

"Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom seniorów, których warto angażować do udziału w nowych formach doświadczania świata, korzystania z nowych technologii, ale przede wszystkim chcemy ułatwiać załatwianie spraw urzędowych" - dodał @Andruszkiewicz1. #mObywatel https://t.co/ay3QNVXWyc pic.twitter.com/3CSa8rj5SB — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) January 26, 2023

Kiedy mObywatel nie może zastąpić dowodu osobistego?

w banku

na lotnisku

u notariusza

podczas rejestracji karty SIM

mObywatel działa tylko w Polsce

Aplikacja mObywatel z miesiąca na miesiąc ma coraz większe grono użytkowników. Nikogo nie powinno to specjalnie dziwić, bowiem jest to narzędzie szalenie wygodne. Z poziomu mObywatela można uzyskać błyskawiczny wgląd w dane na temat posiadanego pojazdu (mPojazd), prawa jazdy (mPrawo jazdy), dowodu osobistego (mObywatel), recept (eRecepta) i kilku innych dokumentów. Niestety, dokumenty wirtualne nie w każdym przypadku zastępują te fizyczne. W tym roku ma się to zmienić, o czym przekonujePrzyjęty z początkiem bieżącego roku projekt ustawy o aplikacji mObywatel ma umożliwić potwierdzanie tożsamości aplikacją we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie wymagane jest użycie fizycznego dowodu osobistego - dotyczy to m.in. dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji studenckiej i Karty Dużej Rodziny. Oprócz tego zaktualizowana aplikacja da możliwość dokonywania opłat administracyjnych online. Właśnie dowiedzieliśmy się więcej na temat prac legislacyjnych nad ustawą.- mówił Andruszkiewicz w rozmowie z PAP.- kontynuował.Tym samym z przełomowej zmiany wszyscy powinniśmy się cieszyćDowiedzieliśmy się przy okazji, że aplikację mObywatel pobrano już ponad 9 milionów razy, co czynią ją jedną z najpopularniejszych aplikacji publicznych nie tylko w Polsce, ale i całej Europie.Do momentu uchwalenia nowych przepisów mObywatel nie zastąpi klasycznych dokumentów tożsamości:Zastępuje je jednak w wielu innych sytuacjach, m.in. w pociągach PKP podczas kontroli biletów, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, przy odbiorze listu poleconego na poczcie, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni oraz przy kwaterowaniu się w hotelu. Jednym słowem: wszędzie tam, gdzie ustawowo nie jest wymagany fizyczny dokument.Warto wiedzieć o tym, że już teraz z mObywatela da się korzystać w wielu sytuacjach, gdzie potrzebne jest okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu. Apką można się jednak posługiwać tylko w kraju. Zagranicą każdorazowo potrzebne są fizyczne dokumenty.Źródło: PAP