Te popularne aplikacje na Androida to scam. Być może masz je na smartfonie

Usługi zostały pobrane przez miliony osób.



Wygląda na to, że oszuści znaleźli kolejny sposób na oszukiwanie mobilnych użytkowników. Firma zajmująca się bezpieczeństwem opublikowała właśnie raport informujący o obecności nowej kategorii aplikacji śledzących aktywność w Sklepie Play – ich zasada działania opiera się na dawaniu ludziom gwarancji, że otrzymają pieniądze w zamian za wykonanie chociażby konkretnej liczby kroków czy innej aktywności fizycznej. Co najgorsze, tego typu usługi pobierane są masowo.





Popularne aplikacje na Androida okazały się scamem



Obiecywanie sporych zysków przy bardzo małym nakładzie pracy to dosyć popularna taktyka stosowana przez naciągaczy – tyczy się to zarówno prawdziwego życia, jak i internetu. Jeśli do tego dochodzi możliwość zadbania o swoje zdrowie lub inna specyficzna motywacja, to wszystko wydaje się jeszcze bardziej atrakcyjne. Doskonale zdają sobie z tego sprawę oszuści czyhający na naiwnych użytkowników urządzeń z Androidem na pokładzie. O co dokładnie chodzi?



Przedstawiciele firmy Dr.Web opublikowali raport informujący o trzech aplikacjach, które zostały pobrane ze Sklepu Play łącznie 20 milionów razy, co jest dosyć imponującym wynikiem. Usługi są w domyśle trackerami zdrowia oraz krokomierzami nagradzającymi konsumenta za realizację wyznaczonych przez programistów celów. Koncept wydaje się ciekawy i nic dziwnego, że wiele osób skusiło się na pobranie programów.



Źródło: Dr.Web



Tu jednak potwierdza się powiedzenie, że za darmo nikt pieniędzy nie daje. Eksperci do spraw bezpieczeństwa przyjrzeli się podejrzanym aplikacjom i na jaw wyszły dosyć ciekawe szczegóły. Nagrody obiecywane przez ich twórców są często wręcz niemożliwe do otrzymania, gdyż do wypłaty gotówki może dojść wyłącznie po wykonania ogromnej ilości zadań i obejrzeniu dziesiątek długich reklam (gdy te zostały wyświetlone, konsumenci byli namawiani do przyspieszenia procesu poprzez zerknięcie na spoty raz jeszcze). Szanse na otrzymanie pieniędzy były zresztą nikłe przez inny aspekt – brak weryfikacji jakichkolwiek danych powiązanych z płatnościami.



Źródło: Dr.Web



Wszystkie aplikacje (Lucky Step – Walking Tracker, Walking Joy oraz Lucky Habit) łączą się z tym samym zdalnym serwerem, co znaczy, że są powiązane z jednym deweloperem i mają ułatwioną drogę do infekcji malware. Usługi informują także swoich użytkowników, że są oni w stanie przekonwertować nagrody na karty podarunkowe do różnych sklepów internetowych – jest to oczywiście kłamstwo. Więc podczas gdy klienci liczyli na jakieś zyski, to oszuści zgarniali mnóstwo pieniędzy za oglądane reklamy. Dosyć cyniczne zagranie.



Źródło: Dr.Web



Co ciekawe, aplikacja Lucky Step – Walking Tracker została zaktualizowana i funkcjonalność zamieniająca nagrody na gotówkę… została usunięta. Pozbyto się także niektórych elementów interfejsu, natomiast wcześniej zdobyte nagrody stały się bezwartościowe. Wygląda więc na to, że deweloperzy nie chcą większych problemów. Usługi nadal są jednak dostępne w Sklepie Play, więc koniecznie zapamiętajcie ich nazwy jeśli któraś wpadnie Wam w oko i pod żadnym pozorem ich nie instalujcie.



Zresztą – warto też spoglądać na recenzje konkretnych aplikacji. Niektórzy użytkownicy zwracali bowiem już dawno uwagę, że powyższe krokomierze to jeden wielki scam i należy trzymać się od nich z daleka. Jeśli więc w przeszłości zdarzyło się Wam zainstalować któryś z programów na swoim smartfonie, to koniecznie się go pozbądźcie.



Źródło: Dr.Web