Facebook celowo rozładowuje baterię w Twoim smartfonie. Oto powód

Z pewnością niejednokrotnie denerwowaliście się na fakt, że bateria w smartfonie zbyt szybko się rozładowuje. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być multum, ale przeważnie winne są aplikacje. Nie mam tu wcale na myśli



Facebook celowo nadmiernie zużywa baterię smartfona

Jeśli wierzyć byłemu pracownikowi Facebooka, George'owi Haywardowi, Facebook celowo potajemnie rozładowuje baterie w smartfonach. Jak podaje The New York Post, w branży nazywa się to "testami negatywnymi". Działania takie mają na celu testowanie funkcji w obrębie aplikacji lub na przykład sprawdzenie jak długo trwa ładowanie się grafik.



Hayward został rzekomo zwolniony przez Meta, firmę będącą właścicielem Facebooka, za odmowę udziału w tego rodzaju testach. "Powiedziałem kierownikowi: „To może komuś zaszkodzić”, a ona powiedziała, że krzywdząc kilka osób, możemy pomóc większej ilości ludzi. Każdy analityk danych powinien odmawiać brania udziału w tego rodzaju antykonsumenckich praktykach" – powiedział w rozmowie z The New York Post.



