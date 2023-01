TikTok z rewolucyjną funkcją. Użytkownicy czekali na nią latami

Będziecie zachwyceni.



TikTok wzbogacił się właśnie o funkcję, którą ośmielę się nazwać rewolucyjną, choć pewnie część osób stanowczo się z tym nie zgodzi. Mowa tu bowiem o udostępnieniu możliwości wysyłania wiadomości do użytkowników nas nie obserwujących. Do tej pory proces wymiany korespondencji był niezwykle utrudniony i często przenosił się na inne platformy – teraz wszystkie te kłopoty odeszły w niepamięć. Nie da się jednak ukryć, iż zaimplementowana nowość może dosyć szybko stać się zmorą dla influencerów. Programiście pomyśleli jednak o kilku ograniczeniach, by spam nie pochłonął skrzynek odbiorczych w mgnieniu oka. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





TikTok pozwala na wysyłanie DM-ów wszystkim użytkownikom



Zapewne wielu z Was korzysta z TikToka na co dzień i zdaje sobie sprawę, że napisanie do jakiegokolwiek twórcy jest tam wręcz niemożliwe. Twórcy platformy postawili bowiem wyróżnić się na tle innych usług społecznościowych i umożliwili pisanie wyłącznie z ludźmi wzajemnie się obserwującymi. Nie da się ukryć, iż ma to wiele zalet, gdyż w taki sposób influencerzy nie muszą martwić się zbytnio o natarczywych fanów. Poza tym jest to przydatne ograniczenie dla nieletnich internautów – mają oni bowiem niemalże stuprocentowy spokój od podejrzanych typów. ByteDance postanowiło jednak zerwać ze swoją, jakby nie było, tradycją.



Oczywiście wszystko nie dzieje się z dnia na dzień. Punktem kluczowym dla tej historii był listopad ubiegłego roku, kiedy to część użytkowników otrzymała dostęp do wspomnianego wyżej rozwiązania. Możliwość pisania pomiędzy sobą bez wymogu wzajemnej obserwacji został im przyznany i szybko okazało się, że dobrą decyzją byłoby wprowadzenie funkcji publicznie. Od kilku dni coraz więcej osób ma dostęp do tego rozwiązania i trzeba to powiedzieć – sprawiło ono, że TikToka w końcu można nazwać pełnoprawną platformą społecznościową.



Wcześniej tak naprawdę TikTok nie pozwalał na tworzenie zżytej grupy, gdyż nie posiadał zbyt wielu narzędzi na to pozwalających. Wyjątkiem są rzecz jasna transmisje na żywo – można tam wykupić subskrypcję oraz zyskać specjalne przywileje u wybranego twórcy. Często jednak społeczność gromadzona wokół jednego influencera szybko przenosiła się na Facebooka oraz Instagrama. Ułatwienie procesu wymiany prywatnych wiadomości to krok w stronę zrezygnowania z rozwiązań należących do firm trzecich. Choć trzeba przyznać, że na razie mamy do czynienia z dosyć nieśmiałym krokiem.



Jak możecie zobaczyć na powyższym zrzucie ekranu, bez problemu można napisać do osób prowadzących najlepszy profil na TikToku i sprawić im komplement! Co jednak ciekawe, widać tu już pierwsze wprowadzone ograniczenie, a mianowicie – opcję wysłania maksymalnie 3 wiadomości do momentu aż dany użytkownik „nie przyjmie Twojej prośby o zaakceptowanie wiadomości”. Bez wątpienia pozwoli to częściowo zniwelować zjawisko spamu.



Na szczęście TikTok nie zmusza wszystkich internautów do otrzymywania, jak i wysyłania wiadomości. W ustawieniach aplikacji znajdziemy sekcję „Wiadomości bezpośrednie”, gdzie bez problemu zmienimy opcje prywatności. Możemy więc ustawić, by DM-y mogli wysyłać nam wszyscy, sugerowani znajomi, obserwujący oraz nikt. To świetne rozwiązanie dające wybór, co jest niezwykle ważne.



Uważam jednak, że TikTok podjął dobrą decyzję, gdyż pozwolił twórcom i widzom być nieco bliżej siebie. Wyrażenie nieco bardziej intymnej opinii na temat konkretnej twórczości stało się o wiele łatwiejsze – nie będzie trzeba w tym celu odwiedzać już profilu na Instagramie. Oczywiście nowość ma swoje wady i może bezpowrotnie zmienić sposób w jaki korzystamy z TikToka. Trudno jednak na ten moment stwierdzić jakimi skutkami zaowocuje wprowadzona zmiana.



