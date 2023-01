Microsoft zastąpi system plików NTFS systemem ReFS w niektórych Windows 11. Co to oznacza?

Zmiana dotyczy wybranych wersji OS-u.

System ReFS zamiast NTFS w Windows 11

"Zaprojektowano go w celu maksymalizacji dostępności danych, wydajnego skalowania do dużych zestawów danych w różnych obciążeniach oraz zapewniania integralności danych z odpornością na uszkodzenia"

Czy ReFS jest lepszy niż NTFS?

NTFS (ang. New Technology File System) to pamiętający jeszcze czasy Windows NT 3.1 i 1993 rok standardowy system plików, wspierany także w systemach Linux i MacOS. System ten zastąpił używany w MS-DOS stary system FAT, m.in. celem poprawy szybkości pracy z dużą liczbą plików, plikami większymi od 4 GB i dyskami o dużej pojemności. Ulepszana na przestrzeni ostatnich trzech dekad technologia ustąpi miejsca w Windows 11 nowszej.Komputery z systemem Windows mają nośniki danych wstępnie sformatowane do systemu plików NTFS. Microsoft podobno planuje wprowadzenie ReFS (ang. Resilient File System) w celu zastąpienia NTFS w kolejnych wydaniach wybranych edycji Windows 11. Sugerują to odniesienia zauważone w najnowszej kompilacji udostępnionej w ramach programu Windows Insider ReFS stosowany jest od 11 lat w systemach Windows Server. W przeciwieństwie do NTFS, ReFS jest znacznie lepszy od strony dostępności i skalowalności danych.- pisze Microsoft w swojej dokumentacji.ReFS przewyższa NTFS pod wieloma względami, m.in. od strony przechowywania danych oraz potencjału na jego dalszy rozwój. NTFS obsługuje maksymalnie 256 terabajtów informacji. ReFS z kolei oferuje obsługę do 35 petabajtów danych. Różnica jest ogromna, jeśli weźmiemy pod uwagę współczynnik konwersji – petabajt to aż 1024 terabajtów.Istnieje możliwość, że już wkrótce niektóre komputery z systemem Windows 11 Enterprise i Business będą dostarczane z ReFS jako domyślnym systemem plików. Ich użytkownicy z pewnością docenią chociażby funkcję konwertowania kosztownych operacji kopiowania plików fizycznych na szybkie operacje logiczne. Inna opcja związana z ReFS poprawia ogólną wydajność transferów danych i zmniejsza liczbę operacji I/O.ReFS nie nadaje się raczej dla zwykłych konsumentów. ReFS brakuje funkcji obsługiwanych przez NTFS, w tym obsługi systemowej kompresji i szyfrowania. ReFS nie obsługuje również przydziałów dyskowych i nośników wymiennych.Źródło: Windows Latest