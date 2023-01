Microsoft wymusza aktualizację Windows 11 22H2. Twoja opinia nie ma znaczenia

Proces aktualizacji już ruszył.

Automatyczna aktualizacja Windows 11 do wersji 22H2

"Dzisiaj zaczynamy automatycznie aktualizować konsumenckie i niezarządzane urządzenia biznesowe z systemem Windows 11 w wersji 21H2 Home i Pro do systemu Windows 11 w wersji 22H2. Od czasu wydania systemu Windows 10 pomagamy użytkownikom systemu Windows być na bieżąco i zapewniać bezpieczeństwo dzięki obsługiwanym wersjom systemu Windows poprzez automatyczne aktualizacje. To samo podejście stosujemy teraz w przypadku systemu Windows 11, aby pomóc Ci zachować ochronę i produktywność"

Historia lubi się powtarzać, podobnie jak Microsoft wprost kocha narzucać użytkowników systemów Windows swoją wolę. Jeśli z różnych powodów nie chcieliście instalować na swoim komputerze aktualizacji Windows 11 22H2 , to już wkrótce zostaniecie do tego zmuszeni. Z dokumentacji udostępnionej przez firmę z Redmond jasno wynika, że poprawka 22H2 jest już wdrażana na komputerachMicrosoft ogłosił, że rozpoczął proces przymusowych aktualizacji systemów Windows 11 w premierowej wersji 21H2 do najnowszego wydania 22H2. Poprawka z 2022 roku jest udostępniana od 26 stycznia bieżącego roku w sposób automatyczny za pośrednictwem Windows Update. Aktualizacja następuje falami i nie da się przed nią uchronić.- czytamy na stronie pomocy technicznej Microsoftu.Użytkownik będzie mógł wybrać jedynie odpowiednią porę do ponownego uruchomienia komputera. Aktualizacji nie da się odłożyć w czasie, ani też anulować. Pośród części internautów korzystających z oprogramowania Microsoftu widać już oburzenie, ale takiego podejścia giganta można się było spodziewać.