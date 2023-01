Domino Dreams - w sam raz na krótką przerwę (recenzja gry)

Tytuł bardziej dla relaksu niż wyzwań.

Domino Dreams – kolorowa gra dla każdego

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,29 zł-539,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Proste gry karciane, planszówki czy kości dobrze odnalazły się również w świecie smartfonów. Zapewniają przyjemną rozrywkę w dowolnym momencie - nie musimy nosić ze sobą plecaka z elementami czy szukać graczy w pobliżu. Nie inaczej jest z kolejnym klasykiem - domino.Domino Dreams bierze na tapetę właśnie tytułowe płytki z cyframi. Gra oferuje przy tym niezbyt skomplikowaną mechanikę i kilka dodatkowych elementów, które uprzyjemniają zabawę.Zasady są proste. Musimy zebrać wszystkie leżące na stole płytki. Za każdym razem musimy dopasowywać aktualnie odkryte elementy w taki sposób, aby pasowały do naszego zestawu płytek. Jeśli nie możemy wykonać żadnego ruchu, dobieramy nową płytkę.Poziom trudności nie jest potraktowany po macoszemu - nie mam mowy o przypadkowym przechodzeniu poziomów, uderzając palcem w ekran. No właśnie, cała zabawa ujęta została w ramy poziomów i kolejnych królestw do odkrycia. Za zdobyte gwiazdki możemy bowiem rozbudowywać i upiększać nasz zamek. Wszystko to ma dość spójny charakter i dodaje grze uroku.Nie jesteśmy zalewani reklamami, ale pojawiają się mikropłatności. Jeśli ograniczymy się do kilku krótkich sesji w ciągu dnia, nie będą miały dla nas znaczenia.Minusy? Właściwie jedynym problemem są wspomniane ograniczenia. Jeśli chcemy grać dość często, szybko dojdziemy do ściany, za którą czekają (absurdalnie drogie) płatności.Domino Dreams to świetnie wykonana i przyjemna gra dla każdego. Polecam jednak tylko przy założeniu umiarkowanej częstotliwości grania.