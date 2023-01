Darmowe alternatywy dla domyślnych aplikacji w Windows 10 i Windows 11

Programy, które zaoferują Ci więcej.

posiadają kilka preinstalowanych aplikacji, które bywają naprawdę przydatne. Trudno wyobrazić sobie systemy operacyjnebez takich programów jakczy. Dla wielu użytkowników mogą one posiadać jednak zbyt mało funkcji. Na szczęście, w sieci nietrudno znaleźć godne uwagidla właściwie każdego z nich.Oto lista programów, po które warto sięgnąć zamiast najważniejszych aplikacji domyślnych w Windows 10 i Windows 11. Są one bardziej rozbudowane niż swoje preinstalowane odpowiedniki. Poza tym, można z nich korzystać w pełni za darmo.IrfanView ma już swoje lata, co po prostu widać. Niemniej, jest to doskonały program do szybkiej edycji zdjęć, tak jak ich przeglądania. Obsługuje on mnóstwo różnych formatów, między innymi dzięki dodatkowym pluginom, które można w nim zainstalować, a także pozwala na przeprowadzanie operacji wsadowych na wielu plikach, masowe przycinanie, zmianę rozmiaru czy nazw obrazów. IrfanView charakteryzuje się też prostym i intuicyjnym w obsłudze interfejsem oraz błyskawicznym wykonywaniem wszelakich zlecanych mu operacji.Współczesny, bazujący na silniku Chromium Microsoft Edge to przeglądarka dużo lepsza niż wcześniejszy Microsoft Edge i Internet Explorer. Jeżeli jednak chciałbyś go czymś zastąpić, proponuję przeglądarkę Mozilla Firefox zamiast popularnego Google Chrome. Dlaczego właśnie Firefoxa? Przede wszystkim dlatego, że Mozilla zdecydowała się wprowadzić w nim standard rozszerzeń Manifest V3 , nie upośledzając jednocześnie rozszerzeń korzystających ze standardu Manifest V2, a w szczególności blokerów reklam. Gdy Manifest V3 w końcu zadebiutuje w Google Chrome, najprawdopodobniej uniemożliwi rozszerzeniom takim jak uBlock Origin blokowanie części reklam. Oczywiście warto dodać, że Firefox umożliwia synchronizację danych między tą przeglądarką na różnych urządzeniach, a także posiada wbudowany menedżer haseł i bogate opcje personalizacji.Największą zaletą programu Notepad++ jest to, że dość mocno przypomina klasyczny Notatnik, a poza tym oferuje wiele funkcji, które znacznie ułatwiają pracę. Po pierwsze, obsługuje on funkcję automatycznego zapisu na wypadek nagłej awarii i pozwala na działanie w wielu plikach jednocześnie za sprawą obecności kart. Należy też wspomnieć, że Notepad++ sprawdza się nie tylko przy pisaniu zwykłych tekstów, ale również w programowaniu. Wspiera wiele języków programowania, obsługuje WYSIWYG oraz umożliwia automatyczne uzupełnianie treści kodu, podświetlanie składni, nagrywanie i odtwarzanie makr. Notepad++ bazuje na potężnym komponencie edycyjnym Scintilla, zapewnia szybkość działania i zajmuje niewielką przestrzeń na dysku.W Windows 11 eksplorator plików został poważnie ulepszony. Niemniej jednak, istnieją programy, które mimo wszystko pozwalają na znacznie sprawniejsze poruszanie się w obrębie znajdujących się na dyskach folderów i przenoszenie plików między nimi. Jednym z nich jest One Commander. Ten prezentuje strukturę plików i folderów w formie drzewa, pozwala na jednoczesne przeglądanie wielu folderów, a nawet podejrzenie zawartości pliku bez konieczności stosowania dedykowanego oprogramowania. Oczywiście umożliwia też tworzenie folderów, zmienianie ich nazw, duplikowanie, usuwanie, a także wysyłanie do chmury. Co najlepsze, One Commander nie wymaga instalacji, dzięki czemu nie pozostawia po sobie żadnych śladów w rejestrze.Process Hacker jest idealnym zastępstwem dla systemowego Menedżera zadań dlatego, że wyświetla znacznie więcej szczegółowych informacji na temat procesów i usług działających na komputerze, ale nie tylko. Program ten pozwala nawet bowiem na przeglądanie i wyłączanie wybranych połączeń sieciowych, na odnalezienie dokładniej lokalizacji procesów na dysku twardym, a nawet na zlokalizowanie trojanów i innych typów malware na komputerze. Ba, posiada on wyszukiwarkę procesów, która dopiero ma trafić do Menedżera zadań Windows 11, w przyszłej aktualizacji. Process Hacker obsługuje też skróty klawiszowe. Na przykład, kliknij w nim Ctrl + I, by wyświetlić informacje o systemie.Nowy Media Player, czyli Odtwarzacz Multimedialny dostępny nie tylko w Windows 11, ale i w Windows 10, charakteryzuje się odświeżonym interfejsem i kilkoma dodatkowymi funkcjami, ale jeśli szukasz bardziej zaawansowanego odtwarzacza multimediów, sięgnij po otwartoźródłowy VLC Media Player. VLC Media Player wspiera szeroki zakres formatów plików, odtwarza filmy nawet w rozdzielczości 8K oraz umożliwia synchronizację napisów i dostosowywanie ich rozmiarów do własnych preferencji. Poza tym, pozwala na odtwarzanie plików z zewnętrznych dysków twardych, kamer internetowych, urządzeń mobilnych, a także streaming. Obsługuje również skróty klawiaturowe ułatwiające poruszanie się w jego obrębie w trybie pełnoekranowym.Jasne, windowsowy Kalkulator jest dość mocno rozbudowany. Jeszcze mocniej rozbudowany jest jednak SpeedCrunch, naukowy kalkulator obsługujący ponad 80 wbudowanych matematycznych funkcji, podświetlający popełniane błędy i posiadający ponad 150 wbudowanych stałych naukowych. W razie potrzeby listę tę można nawet dodatkowo poszerzyć. Poza tym, pozwala uzyskać wynik z dokładnością nawet do 50 miejsc po przecinku. Program zapisuje wszelkie wykonywane przez nas działania w historii, dzięki czemu po czasie możemy do nich wrócić.Oczywiście, w sieci znajdziesz także inne darmowe zastępstwa dla programów preinstalowanych w systemach Windows 10 i Windows 11, także dla tych, których tutaj nie wymieniłam. Na mojej liście zdecydowałam się jednak umieścić takie, a nie inne pozycje, ponieważ cieszą się one renomą wśród licznych użytkowników. Poza tym, z wielu z tych aplikacji sama korzystam.Źródło: oprac. własne, fot. tyt. Canva