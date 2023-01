Windows 11 znów otrzyma nowy Eksplorator plików. Jestem zachwycony zmianami

Rozwój systemu postępuje.



Nie da się ukryć, że Microsoft upodobał sobie wprowadzanie zmian do Eksploratora plików - na przestrzeni ostatnich dwóch lat doczekaliśmy się dwóch istotnych aktualizacji tego narzędzia. Mogłoby się więc wydawać, iż koncern da już sobie spokój i zajmie się rozwojem innych sekcji Windowsa 11, lecz nic bardziej mylnego. Poznaliśmy właśnie szczegóły trzeciego już przeprojektowania interfejsu i szczerze? Jestem zachwycony nadciągającymi nowościami.





Windows 11 23H2 wprowadzi nowy eksplorator plików



Korzystam z systemu Windows 11 praktycznie od momentu jego premiery i śmiało mogę stwierdzić, że przesiadka z „dziesiątki” była świetną decyzją – polecam ją każdemu. Coraz lepsza stabilność oraz regularne aktualizacje wprowadzające nowe funkcje skutecznie utwierdzają mnie w tym przekonaniu. Niedługo możemy spodziewać się m.in. debiutu ulepszonych ustawień dźwięku, z kolei styczniowy update zawiera w sobie szereg interesujących rozwiązań, o których możecie nie mieć pojęcia. Co jeszcze czeka na klientów w najbliższym czasie?



No cóż, może to wydawać się nudne, ale… po raz trzeci dojdzie do przeprojektowania Eksploratora plików. Pierwszy raz aktualizacji doczekaliśmy się w 2021 roku, kiedy to narzędzie zostało usprawnione tak, by pasowało do odświeżonego wzornictwa zastosowanego w Windowsie 11. Potem pojawił się patch 22H2, który wzbogacił menedżera nie tylko o lepiej wyglądający ekran główny, ale też obsługę kart, co było nowością wyczekiwaną od wielu lat. Microsoft nie byłby sobą, gdyby w 2023 roku również nie postarał się o aktualizację istotnej sekcji.



Redakcja portalu Windows Central dokopała się do istotnych wieści. Okazuje się, że Eksplorator plików stanie się wkrótce istnym centrum dowodzenia dla posiadaczy pakietu Microsoft 365, co będzie widoczne przede wszystkim z poziomu głównego ekranu. Pojawi się tam sekcja „Sugerowane”, gdzie znajdą się pliki rekomendowane przez sztuczną inteligencję (algorytm będzie oceniał, które treści użytkownik może chcieć w najbliższym czasie otworzyć). Nie zabraknie danych kontekstowych dla danego pliku powiązanych z Microsoft 365 – bez problemu dowiemy się nieco na temat powiązanej zawartości oraz np. maili, gdzie znajduje się konkretna treść.



Źródło: Windows Central



Jeśli więc jesteście subskrybentami usługi, to zapewne będziecie w siódmym niebie – osobiście należę do tego grona i nie mogę się doczekać nadchodzących zmian. To jednak nie wszystkie nowości. Zadebiutuje również obsługa tagów przez system wyszukiwania (coś znanego posiadaczom sprzętów z macOS na pokładzie). Widać też, że koncern bardzo się stara jeśli chodzi o kwestię przystosowania Windowsa 11 do sprzętów z dotykowym ekranem – widać to po zmian we wzornictwie.



No i co ważne – uproszczony zostanie również podgląd plików graficznych. Podgląd odbywać się będzie (nie jest to jednak jeszcze na sto procent potwierdzone) poprzez najechanie kursorem na ikonę zdjęcia. Nie wiem jak Wam, ale mi Eksplorator plików zaczyna przypominać układem… przeglądarkę internetową. Według mnie to zmiana na plus, gdyż korzystanie z poszczególnych sekcji tego narzędzia staje się z każdą nową wersją nieco wygodniejsze.



Źródło: Windows Central



Okej, ale kiedy możemy spodziewać się debiutu trzeciej już aktualizacji Eksploratora plików? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale wszystko wskazuje na to, że pojawi się ona już latem (jako część aktualizacji Moment) lub tej jesieni podczas debiutu wydania 23H2. Oczywiście osoby znajdujące się w gronie członków programu Windows Insider mogą liczyć na nieco wcześniejszy dostęp – należy po prostu uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości. Tak czy inaczej, warto czekać, gdyż nadchodzące zmiany są intrygujące.



Podoba Wam się dotychczasowy rozwój Windowsa 11?



Źródło: Windows Central / Żródło zdjęcia otwierającego: wł.