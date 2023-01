Wine 8.0 gotowy do pobrania. Uruchomi aplikacje i gry z Windows na Linux

Dobre wieści.

Wine 8.0 - co nowego?

Nowy, lekki domyślny motyw

Sprawniejsze podłączanie kontrolera

hidraw backend obsługuje kontrolery Sony DualShock i DualSense

Wdrożono architekturę Print Processor

Sterownik Vulkan obsługuje wersję 1.3.237 specyfikacji Vulkan

Usunięto bibliotekę wrappera OpenAL32.dll

Silnik mono zaktualizowany do wersji 7.4

Szyfrowanie RSA, dodano algorytm podpisywania RSA-PSS

Pasek stanu notatnika pokazuje aktualną pozycję kursora

Notatnik zyskuje funkcjonalność Goto Line

Zaimplementowano moduł wyrzucania elementów bezużytecznych JScript

Obsługa ułatwień dostępu włączona w Wine Gecko

Minął rok od wydania Wine 7.0, a użytkownicy systemów Linux lubiący od czasu do czasu pograć w gry i uruchamiać programy stworzone z myślą Windows mogą świętować premierę kolejnej edycji ich ulubionego programu. WineHQ poinformowało o udostępnieniu najnowszej wersji Wine 8.0, zawierającej ponad 8500 mniejszych i większych zmian.Po ponad roku prac Wine 8.0, otwartoźródłowa i wieloplatformowa warstwa kompatybilności do uruchamiania aplikacji Windows i gier wideo na systemach GNU/Linux, FreeBSD, Solaris lub macOS, została udostępniona.Pośród godnych uwagi nowości znalazło się chociażby zakończenie po czterech latach konwersji do formatu PE, co oznacza, że wszystkie moduły mogą być teraz budowane w formacie PE. Trwają również dalsze prace nad WoW64, co pozwoli 32-bitowym aplikacjom Windows działać bez żadnej 32-bitowej biblioteki Unix. Ta funkcja jest wciąż rozwijana, więc twórcy Wine twierdzą, że obecnie jest to coś dedykowanego raczej zaawansowanych użytkowników. Włączycie ją dodając parametr --enable-archs.W bibliotece vkd3d-shader zaimplementowano nowy kompilator, dezasembler i preprocesor HLSL (język cieniowania wysokiego poziomu). Wprowadzono też nowy D3DX 10 Thread Pump, a biblioteka pomocnicza D3DX 9 otrzymała funkcjonalność projekcji cubemap. Wine 8.0 to także filtr dekodera audio MPEG-1 dla warstw 1 i 2 oraz oddzielny filtr dla warstwy 3, na szczycie struktury multimedialnej GStreamer. Dodano filtr czytnika ASF, filtr DirectShow w ulepszonym renderowaniu wideo, i poprawiono obsługę kontrolera typu hotplug i wykrywanie kontrolerów w postaci kierownic.Wine 8.0 za darmo pobierzesz za pośrednictwem poniższego odnośnika:Źródło: WineHQ , omgubuntu