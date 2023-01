Pobierz nowy sterownik dla kart graficznych NVIDIA

Warto.

Jeśli aktualizujesz ręcznie sterowniki do swojej karty graficznej NVIDIA GeForce lub nie zauważyłeś powiadomienia z aplikacji NVIDIA GeForce Experience , powinieneś wiedzieć, że udostępniono właśnie nowy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce. Sterownik GeForce Game Ready 528.24 z 24 stycznia 2023 roku to przede wszystkim liczne optymalizacje.Najnowszy sterownik dla kart graficznych NVIDIA GeForce to optymalizacje dla gier Dead Space i Forspoken, które od dnia premiery wykorzystywały będą technikę DLSS 2. Co więcej, sterownik wprowadza wsparcie nowszej techniki DLSS 3, obsługiwanej przez najnowsze karty GeForce RTX 4090, RTX 4080 oraz RTX 4070 Ti , w grach Marvel's Midnight Suns, Hitman 3 oraz Deliver Us Mars.Co więcej, 26 stycznia Hitman 3 zmieni nazwę na Hitman: World of Assassination, czemu towarzyszyła będzie m.in. aktualizacja gry wprowadzająca DLSS 3. Od niecałego roku produkcja wspiera DLSS 2 i ray tracing.Sterowniki dla kart graficzny NVIDIA można pobierać ręcznie, na przykład korzystając z poniższego odnośnika. Alternatywną i polecaną przez nas i producenta metodą jest sięgnięcie po darmowe oprogramowanie GeForce Experience. Z jego poziomu nie tylko wygodnie zaktualizujesz oprogramowanie GPU, ale przy okazji zoptymalizujesz ustawienia gier, nagrasz gameplaye z gier i zrobisz wiele innych rzeczy.Źródło: mat. własny via NVIDIA