Messenger ekstremalnie bezpieczny. Wierzycie w zapewnienia Marka Zuckerberga?

Komu jak komu, ale Zuckerbergowi nie uwierzycie?



Prywatność i bezpieczeństwo – tymi pojęciami stara się skusić użytkowników koncern Meta, który równocześnie boryka się z licznymi kontrowersjami dotyczącymi wycieków wrażliwych danych. Pomimo tej całej hipokryzji trudno jest przejść obojętnie obok nowości wdrażanych do najpopularniejszych komunikatorów od Marka Zuckerberga – zwłaszcza że stanowią one główny kanał wirtualnej komunikacji wśród polskich konsumentów. Na tym tle szczególnie wyróżnia się Messenger, którym się właśnie dzisiaj zajmiemy.





Messenger otrzyma domyślne szyfrowanie end-to-end



Artykuły o szyfrowaniu end-to-end w kontekście Messengera pojawiają się praktycznie każdego roku i za każdym razem słyszymy zapewnienia dotyczące rychłego debiutu kluczowych nowości. Wszyscy dobrze znamy tę starą śpiewkę, ale wszystko wskazuje na to, że nadchodzi kres długiego okresu oczekiwania. Ogłoszona właśnie aktualizacja komunikatora zwiastuje wiele dobroci – te powinny uszczęśliwić przynajmniej część rozgoryczonych osób. Okej, ale od początku.



Dowiedzieliśmy się właśnie, że już niedługo komunikator powinien otrzymać domyślne szyfrowanie end-to-end we wszystkich czatach. Ma się to stać na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy – jeśli zostaniecie objęci zasięgiem nowości, to ujrzycie specjalne powiadomienie informujące, że Wasza indywidualne czaty są teraz chronione dodatkową warstwą. Wtedy też zainteresowani użytkownicy będą mogli przeczytać szczegółowy opis zaimplementowanych zabezpieczeń, by zostali uświadomieni jak to wszystko w ogóle działa.



Zajęło to tak dużo czasu z wielu powodów, Meta zbytnio ich nie wyjaśnia. Wspomniano wyłącznie o zaangażowaniu utalentowanych inżynierów, kryptologów oraz innych ekspertów – ci mieli sprawić, by szyfrowanie wprowadzone na Messenger działało tak, jak należy. Miejmy nadzieję, że od teraz aplikacja stanie się nieco bezpieczniejsza, choć wizerunek koncernu jest pod tym względem znacząco osłabiony. Poprawić chce go sam Mark Zuckerberg, który poinformował na Facebooku o podniesieniu standardów bezpieczeństwa Messengera. Pytanie tylko – czy powinniśmy mu wierzyć?





Jeśli natomiast korzystacie już z funkcji znikających czatów (szyfrowanie end-to-end od pewnego czasu jest dostępne wyłącznie tam), to teraz możecie sprawdzić szereg nowości. Mowa tu chociażby o motywach czatu, niestandardowych emotikonach i reakcjach, grupowych zdjęciach profilowych, podglądzie linków, statusie aktywności czy dymkach konwersacji na urządzeniach z systemem Android. Aktualizacja obejmuje więc dosyć sporo zmian, lecz i tak wszyscy czekają na domyślne szyfrowanie we wszystkich czatach.



Co ciekawe, dowiedzieliśmy się również, że w 2023 roku spodziewać możemy się wielu innych nowości obejmujących kwestie bezpieczeństwa oraz prywatności. Nie należy się jednak nastawiać, iż ich debiut nastąpi za miesiąc lub dwa. Jak bowiem twierdzą przedstawiciele koncernu, każda taka funkcja musi być pieczołowicie testowana każdego dnia, by działała poprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. Doskonale wiemy jak to wygląda w praktyce, prawda?



Messenger od dłuższego czasu boryka się z licznymi problemami – ostatnio najbardziej irytuje mnie niemożność wykonania jakiejkolwiek akcji w momencie wyjścia z danej rozmowy. Wtedy też muszę całkowicie wyłączyć aplikację, dopiero wtedy mogę wrócić do konwersacji i zobaczyć otrzymane wiadomości. Mam nadzieję na szybką reakcję Meta w tej kwestii – dzisiaj nawet pojawiła się pomniejsza łatka, także jest światełko w tunelu. Warto bowiem zaznaczyć, że Messenger jest w Polsce najchętniej używanym komunikatorem, reszta tego typu usług znajduje się daleko w tyle.



A Wy jak oceniacie bezpieczeństwa komunikatora?



Źródło: Meta