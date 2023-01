Darmowe zakupy w Żabce. Użytkowników aplikacji Żappka poniosła fantazja

Policja powinna wkroczyć do akcji.



Do przedziwnej sytuacji doszło w miniony weekend w sklepach Żabka. W sieci pojawiły się liczne zrzuty ekranu z aplikacji Żappka , pokazujące absurdalnie wysokie salda żappsów, czyli punktów otrzymywanych w ramach programu lojalnościowego znanej franczyzy. Przypominam: żappsy da się wymieniać m.in. na przeróżne produkty w Żabce. Niektórzy chwalili się, że odebrali za darmo całą masę towarów. Jak się okazało zawiniła luka w API apki.W ubiegły weekend absolutnie każdy użytkownik aplikacji Żappka mógł zmienić sobie stan salda punktowego żappsów, robiąc dzięki temu darmowe zakupy. Wystarczyło wysłać żądanie do API za pomocą metody points.upcharge znanej z API Synerise. Co ciekawe, metoda nie weryfikowała w ogóle tego, kto ją wywołuje, co w praktyce zdejmowało jakiekolwiek ograniczenia. Źródło wycieku informacji do sieci nie jest jasne.





Cała masa internautów cieszyła się z powodu tego, że udało im się okraść Żabkę. Tak, wykorzystanie takiej podatności jest najzwyklejszą w świeciu kradzieżą. Czy gdy ktoś zostawi sklep otwarty w nocy, wynosicie z niego obecne w nim rzeczy za darmo tylko dlatego, że ktoś należycie go nie zabezpieczył? No właśnie.





Oszustów mogą czekać poważne konsekwencje

Przedstawiciele Żabki odpisali na zapytania dotyczące sprawy, skierowane do biura prasowego przez redaktorów serwisu Zaufana Trzecia Strona: