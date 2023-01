WinRAR 6.20 szybki jak diabli. To największa aktualizacja od dawna

Duża łatka w końcu wydana.

WinRAR 6.20 - nowości

Ulepszona kompresja RAR5 słabo kompresowalnych danych na procesorach z ośmioma lub większą liczbą wątków

Poprawiona wydajność naprawy dla przetasowanych bloków danych w chronionych archiwach RAR5

Jeśli opcja automatycznie wykrywaj hasło zostanie ustawiona w Organizuj hasło, WinRAR automatycznie użyje haseł dla archiwów RAR 5.0 i ZIP. Użytkownicy WinRAR znajdują tę opcję w menu Plik > Ustaw domyślne hasło > Zarządzaj hasłami.

Dodano wsparcie dekompresji ZIPX dla archiwów z odniesieniami do plików

Użytkownikowi zostanie pokazany 30-sekundowy komunikat, jeśli wybrano opcje archiwizacji „wyłącz komputer”, hibernacja lub uśpienie. Jeśli w ciągu 30 sekund od zakończenia procesu użytkownik nie postanowi inaczej, akcja zostanie wykonana.

Rozmiar rekordu jest udostępniany na stronie właściwości pliku archiwum w Eksploratorze.

Pobierz najnowszą wersję WinRAR za darmo

Po wydaniu trzech kolejnych wersji beta firma RarLab udostępniła nareszcie stabilne wydanie WinRAR 6.20 . Program do kompresji i archiwizacji danych po niemal 28 latach (!) od swojego rynkowego debiutu doczekał się ulepszeń w zakresie naprawy plików oraz znacznie sprawniejszej kompresji RAR5. To kolejna kompilacja po wydanym w styczniu 2022 roku WinRAR 6.10 oraz mniej znaczącej aktualizacji 6.11.Testy beta WinRAR 6.20 rozpoczęły się w październiku 2022 roku, a kilka dni temu zakończyły się pomyślnie. W związku z tym WinRAR 6.20 został udostępniony publicznie z usprawnieniami kompresji RAR 5, automatycznym przetwarzaniem haseł i poprawioną wydajnością naprawy archiwów.Zmiany w WinRAR 6.20 to m.in.:WinRAR 6.20 oprócz powyższych ulepszeń zawiera kilka poprawek błędów. Nowa wersja naprawia wycieki pamięci podczas odczytu zawartości archiwów .tar.bz2, błędy podczas rozpakowywania plików ze specjalnie spreparowanych archiwów ZIP oraz błąd, który powodował niepowodzenie poleceń modyfikacji archiwów dla niektórych archiwów ZIP z komentarzami do plików.Dziennik zmian WinRAR 6.20 znajduje się pod tym adresem Program WinRAR 6.20 pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Wystarczy skorzystać z poniższego odnośnika.Pamiętaj o tym, że wbrew obiegowej opinii, WinRAR nie jest darmowy. Udostępniany jest bezpłatnie na licencji shareware (testowej), którą należy opłacić po 30 dniach. Większość osób nie przejmuje się zapisami licencji i dalej korzysta z programu po upływie tego czasu, bowiem twórcy nie blokują doń dostępu. Zamiast kombinować, lepiej sprawdź nasz wpis na temat alternatyw dla WinRAR.Źródło: rarlab