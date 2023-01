8 sposobów na poprawę działania starego smartfona z Androidem

Skuteczne metody.



Wszyscy chcielibyśmy korzystać z najwydajniejszych, działających ultrapłynnie smartfonów. Rzeczywistość jest jednak taka, że na najdroższe flagowce stać nielicznych, a nawet niektóre średniopółkowe urządzenia z systemem Android mają tendencję do łapania lekkich lagów i przycinek - o najtańszych smartfonach z mobilnym systemem operacyjnym Google nawet nie wspominając.



Jednym z największych problemów z Androidem jest to, że system ten działa odczuwalnie wolniej już po paru miesiącach od jego pierwszego uruchomienia na smartfonach niskiego i średniego segmentu cenowego. Z tego też powodu jednym z najczęściej wyszukiwanych zapytań przez użytkowników tego OS-u jest to, jak przyspieszyć lub poprawić działanie telefonu z Androidem. W tym poradniku podrzucamy kilka skutecznych metod na uczynienie Waszego smartfona działającym lepiej.



Sprawdź też: Użytkownicy Androida nabijają się z iPhone'ów. Czy mają rację?



1. Odinstaluj lub wyłącz "przydasie" i preinstalowane aplikacje

Pierwszym krokiem w stronę poprawy działania smartfona jest odinstalowanie absolutnie wszystkich zbędnych aplikacji. Nazywam je "przydasiami". Dlaczego? Bo gdy pytam osobę, której telefon przywracam do stanu używalności, o możliwość usunięcia danej apki, często słyszę "nie usuwaj, przyda się". Wtedy przeważnie zadaję pytanie o to, kiedy dana osoba ostatnio korzystała z danego programu. Nierzadko rozmówca nawet tego nie pamięta.



Wszyscy chcielibyśmy korzystać z najwydajniejszych, działających ultrapłynnie smartfonów. Rzeczywistość jest jednak taka, że na najdroższe flagowce stać nielicznych, a nawet niektóre średniopółkowe urządzenia z systemem Android mają tendencję do łapania lekkich lagów i przycinek - o najtańszych smartfonach z mobilnym systemem operacyjnym Google nawet nie wspominając.Jednym z największych problemów z Androidem jest to, że system ten działa odczuwalnie wolniej już po paru miesiącach od jego pierwszego uruchomienia na smartfonach niskiego i średniego segmentu cenowego. Z tego też powodu jednym z najczęściej wyszukiwanych zapytań przez użytkowników tego OS-u jest to, jak przyspieszyć lub poprawić działanie telefonu z Androidem. W tym poradniku podrzucamy kilka skutecznych metod na uczynienie Waszego smartfona działającym lepiej.Pierwszym krokiem w stronę poprawy działania smartfona jest odinstalowanie absolutnie wszystkich zbędnych aplikacji. Nazywam je "przydasiami". Dlaczego? Bo gdy pytam osobę, której telefon przywracam do stanu używalności, o możliwość usunięcia danej apki, często słyszę "nie usuwaj, przyda się". Wtedy przeważnie zadaję pytanie o to, kiedy dana osoba ostatnio korzystała z danego programu. Nierzadko rozmówca nawet tego nie pamięta.





Zasada jest prosta: nie używasz częściej niż raz na tydzień lub dwa? Usuń. Jeśli aplikacji preinstalowanych przez producenta nie da się odinstalować, spróbuj zatrzymać ich działanie, a następnie je wyłącz w sekcji Aplikacje menu Ustawienia.



Źródło: mat. własny - zrzut ekranu



Korzyść z kasowania zbytecznych apek jest dwojaka. Po pierwsze, zwalniasz cenne miejsce na dane. Po drugie, usuwasz całą masę usług działający w tle nawet wtedy, gdy nie używasz danej apki. Na smartfonie miej tylko apki potrzebne.



2. Usuń zbędne pliki i zwolnij miejsce w pamięci

Kolejnym krokiem po odinstalowaniu WSZYSTKICH niepotrzebnych aplikacji jest wyczyszczenie pamięci smartfona z innych zbędnych plików. Masz 10000 zdjęć w galerii? Zrób sobie ich kopię w chmurze Google i usłudze Zdjęcia lub zgraj je na komputer, a następnie skasuj z urządzenia. Naprawdę ich nie potrzebujesz. Trzymasz muzykę na smartfonie? Rozważ zainstalowanie choćby darmowej wersji Spotify. Za pomocą systemowej aplikacji do przeglądania plików skasuj również zrzuty ekranu i dane pobrane z sieci. Smartfon odwdzięczy Ci się z pewnością szybszym działaniem - im bliżej 100-procentowego zapełnienia pamięci w urządzeniu, tym sprzęt wolniej działa. Da się to odczuć zwłaszcza w przypadku najtańszych smartfonów.



3. Usuń nadmiarowe widżety z pulpitu

Korzystasz z widżetów w telefonie? To niewielkie apki działające na ekranie głównym, które mogą dostarczać na przykład informacji z wybranych aplikacji, np. pogodowych. Mogą to być też wiadomości z kraju i ze świata, ostatnie zdjęcia, wydarzenia z kalendarza, zegar i cała masa innych. Zazwyczaj widżety nie sprawiają żadnych problemów, a już na pewno nie te dostarczane domyślnie razem z Androidem. Problemy sprawiać potrafią widżety z Google Play.



Źródło: mat. własny - zrzut ekranu



Usuń widżety, z których nie korzystasz - ogranicz je do minimum. Pogoda i zegar systemowy wystarczą na sprzęcie o małej mocy obliczeniowej.



4. Korzystaj z lżejszych wersji popularnych aplikacji

Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale istnieje garść "odchudzonych" wersji popularnych aplikacji. Stworzono je z myślą o uruchamianiu na najsłabszych smartfonach. Nie tylko mają mniejsze wymagania sprzętowe i zajmują mniej miejsca w pamięci urządzenia, ale zużywają także mniej danych pakietowych, a nawet wolniej rozładowują baterię.



Poniżej prezentuję krótką listę popularnych apek lite. Być może zainstalujesz którąś z nich, zamiast "cięższej" wersji aplikacji, z której korzystasz?



Facebook Lite

Messenger Lite

Spotify Lite

Skype Lite

Instagram Lite

Twitter Lite

LinkedIn Lite

Gmail Go

YouTube Go

Google Go

Mapy Go

5. Zmień ustawienia animacji

Innym skutecznym sposobem na przyspieszenie urządzenia z Androidem jest wyłączenie animacji lub skrócenie czasu ich wyświetlania. Do tego trzeba jednak włączyć opcje programisty na urządzeniu i nie ukrywać ich. Aby to zrobić, włącz Ustawienia -> Telefon informacje (lub O telefonie) -> Informacje o oprogramowaniu (na różnych smartfonach może to wyglądać nieco inaczej) i tapnij siedmiokrotnie w numer kompilacji (wersji). Włączysz ten sposób opcje programisty na urządzeniu. To właśnie tam wyłączysz animacje lub skrócisz czas ich trwania. Źródło: mat. własny - zrzut ekranunie używasz częściej niż raz na tydzień lub dwa? Usuń. Jeśli aplikacji preinstalowanych przez producenta nie da się odinstalować, spróbuj zatrzymać ich działanie, a następnie je wyłącz w sekcji Aplikacje menu Ustawienia.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuKorzyść z kasowania zbytecznych apek jest dwojaka. Po pierwsze, zwalniasz cenne miejsce na dane. Po drugie, usuwasz całą masę usług działający w tle nawet wtedy, gdy nie używasz danej apki. Na smartfonie miej tylko apki potrzebne.Kolejnym krokiem po odinstalowaniu WSZYSTKICH niepotrzebnych aplikacji jest wyczyszczenie pamięci smartfona z innych zbędnych plików. Masz 10000 zdjęć w galerii? Zrób sobie ich kopię w chmurze Google i usłudze Zdjęcia lub zgraj je na komputer, a następnie skasuj z urządzenia. Naprawdę ich nie potrzebujesz. Trzymasz muzykę na smartfonie? Rozważ zainstalowanie choćby darmowej wersji Spotify. Za pomocą systemowej aplikacji do przeglądania plików skasuj również zrzuty ekranu i dane pobrane z sieci. Smartfon odwdzięczy Ci się z pewnością szybszym działaniem - im bliżej 100-procentowego zapełnienia pamięci w urządzeniu, tym sprzęt wolniej działa. Da się to odczuć zwłaszcza w przypadku najtańszych smartfonów.Korzystasz z widżetów w telefonie? To niewielkie apki działające na ekranie głównym, które mogą dostarczać na przykład informacji z wybranych aplikacji, np. pogodowych. Mogą to być też wiadomości z kraju i ze świata, ostatnie zdjęcia, wydarzenia z kalendarza, zegar i cała masa innych. Zazwyczaj widżety nie sprawiają żadnych problemów, a już na pewno nie te dostarczane domyślnie razem z Androidem. Problemy sprawiać potrafią widżety z Google Play.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuUsuń widżety, z których nie korzystasz - ogranicz je do minimum. Pogoda i zegar systemowy wystarczą na sprzęcie o małej mocy obliczeniowej.Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale istnieje garść "odchudzonych" wersji popularnych aplikacji. Stworzono je z myślą o uruchamianiu na najsłabszych smartfonach. Nie tylko mają mniejsze wymagania sprzętowe i zajmują mniej miejsca w pamięci urządzenia, ale zużywają także mniej danych pakietowych, a nawet wolniej rozładowują baterię.Poniżej prezentuję krótką listę popularnych apek lite. Być może zainstalujesz którąś z nich, zamiast "cięższej" wersji aplikacji, z której korzystasz?Innym skutecznym sposobem na przyspieszenie urządzenia z Androidem jest wyłączenie animacji lub skrócenie czasu ich wyświetlania. Do tego trzeba jednak włączyć opcje programisty na urządzeniu i nie ukrywać ich. Aby to zrobić, włącz Ustawienia -> Telefon informacje (lub O telefonie) -> Informacje o oprogramowaniu (na różnych smartfonach może to wyglądać nieco inaczej) i tapnij siedmiokrotnie w numer kompilacji (wersji). Włączysz ten sposób opcje programisty na urządzeniu. To właśnie tam wyłączysz animacje lub skrócisz czas ich trwania.



Możesz dostosować opcje o nazwach: skala animacji okna, skala animacji przejścia, skala długości animacji. Najlepiej dezaktywuj każdą z nich.



Możesz dostosować opcje o nazwach: skala animacji okna, skala animacji przejścia, skala długości animacji. Najlepiej dezaktywuj każdą z nich.