Nowa aplikacja PKP Intercity. Ma funkcję, na którą czekali Polacy

Nareszcie.

Nowa aplikacja PKP Intercity

Nasza nowa aplikacja mobilna @PKPIntercityPDP już jest obecna w sklepach Google i Apple. Dostępna w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim. Nowa apka to nowe funkcje, intuicyjna ścieżka zakupowa, optymalna wydajność. Zresztą, sprawdźcie sami. pic.twitter.com/AhwUh261j8 — Tomasz Gontarz (@TGontarz) January 3, 2023

PKP Intercity chwali się nową aplikacją mobilną. Ma niezbyt dźwięczną nazwę PKP INTERCITY - Kupuj bilety . Czy zastępuje kiepsko ocenianą apkę o nazwie IC Mobile Navigator ? Nic bardziej mylnego. Z niewyjaśnionych powodów funkcjonalności zostały rozbite na dwa narzędzia. Co oferuje novum od polskiego przewoźnika kolejowego należący do grupy PKP?Nowa aplikacja mobilna PKP INTERCITY - Kupuj bilety została udostępniona w sklepach Google Play i Apple App Store. Można z niej korzystać w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim. Nowa apka to jak piszą jej twórcy nowe funkcje, intuicyjna ścieżka zakupowa i optymalna wydajność. To także parę zaskakujących decyzji, które pierwsi użytkownicy zdążyli już dosadnie wytknąć.Najważniejsza nowość w aplikacji PKP INTERCITY - Kupuj bilety sugerowana jest już przez samą nazwę apki. Do tej pory bilety PKP Intercity dało się kupić przez stronę internetową przewoźnika oraz poprzez Koleo, mPay i e-podróżnik.pl. Teraz zakupu biletu na przejazd pociągami EIP, EIC, IC i TLK oraz przewóz roweru, psa lub dodatkowego bagażu. da się dokonać z poziomu apki. Bilety można odczytywać offline, ale nie da się ich pobrać jako PDF. Niestety, brakuje też integracji z Apple Wallet.