LearnMatch - emocjonująca nauka języków (recenzja)

Ciekawa aplikacja do nauki słownictwa.

LearnMatch – nauka słówek w formie rywalizacji

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,99 zł-229,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Jednym z częściej spotykanych postanowień noworocznych jest nauka języka obcego. Na szczęście nie musimy od razu zapisywać się na drogi kurs, wystarczy aplikacja na smartfonie.LearnMatch uczy przede wszystkim słownictwa. Aktualnie dostępnych jest siedem języków (angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, japoński). Aplikacja wyróżnia się elementami grywalizacji - w szczególności pojedynkami z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym.Na początku wybieramy interesujące nas kursy. W zależności od języka, do dyspozycji mamy ogólne lekcje na kilku poziomach lub zestawy tematyczne.Nauka odbywa się na zasadzie fiszek. Po zapoznaniu się z materiałem wykonujemy proste ćwiczenia. Całości dopełnia system powtórek. Najciekawszy jest jednak wspomniany element rywalizacyjny. Losujemy przeciwnika (lub zapraszamy znajomych) i bierzemy udział w szybkim pojedynku na słówka. Staramy się jak najszybciej wykonywać zadania - jeżeli odpowiemy prawidłowo przed naszym rywalem, otrzymujemy punkt. Po wygraniu całego spotkania otrzymujemy wirtualne nagrody. Zapewnia to sporo emocji i zdecydowanie zachęca do nauki.Korzystanie z aplikacji za darmo wiąże się z ograniczeniami (liczba lekcji i pojedynków online dziennie). Nie przeszkadza to jednak w nauce w spokojnym tempie. Najtańsza opcja subskrypcji to niecałe 20 zł miesięcznie.Minusy? Zdarzają się błędy w interfejsie i często nie jest tłumaczony prawidłowo. Trzeba też mieć na uwadze, że aplikacja nie oferuje zbyt wiele wyzwań dla bardziej zaawansowanych użytkowników danego języka.LearnMatch można jednak śmiało polecić każdemu, kto jest na początku językowej przygody i chce szybko wzbogacić słownictwo. Pojedynki na żywo to świetne urozmaicenie.fot. tyt. Google Play