To mi się podoba. Windows 11 z nowymi ustawieniami dźwięku

Czekałem na to od premiery Windows 11.

Windows 11 z nowymi ustawieniami dźwięku

Ustawienia dźwięku w systemie Windows nigdy nie prezentowały się tak, jak życzyliby sobie tego choćby odrobinę wymagający użytkownicy. Nikogo nie powinien w tym kontekście dziwić fakt, iż powstało co najmniej kilka interesujących aplikacji poprawiających działanie tego elementu systemu. Jedną z nich jest doskonały EarTrumpet , dedykowany dla Windows 10 i Windows 11 . Najnowsza kompilacjazawiera zaawansowane opcje audio, przypominające te z rzeczonego programu.Użytkownicy systemu Windows 11 biorący udział w niejawnym programie testów o nazwie Windows Insider jako pierwsi mogą testować wszystkie nowości. Ich zatrzęsienie pojawia się zwłaszcza w kanale deweloperskim, przeznaczonym dla najbardziej zagorzałych miłośników produktów Microsoftu. Nie każda z nich trafia później w ramach aktualizacji do finalnej wersji OS-u, ale miejmy nadzieję, że tej Microsoft akurat nie porzuci.Windows 11 Insider Build 25281 przyniósł ciekawą zmianę w postaci funkcji. Chodzi o zupełnie nowy panel ustawień dźwięku, aktywowany po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na ikonę głośnika obok zegara. Ma długo wyczekiwane indywidualne suwaki do regulacji głośności do każdej z aplikacji z osobna. Aż dziw bierze, że tych nie ma do tej pory w Windows 11.