Donieś na kierowcę Bolt, dostaniesz 10 złotych

Bolt płaci 10 złotych za każdą zgłoszoną nieprawidłowość

brak oznakowania taxi

samochód lub kierowca, który są inne niż podano w aplikacji

brak identyfikatora kierowcy



Jak wysłać zgłoszenie do Bolt?

Wśród wielu Polaków panuje przedziwne przekonanie co do tego, że składanie donosów obywatelskich jest czymś godnym pogardy. Pokazują to komentarze pod wpisem na temat nowej funkcji donosów w aplikacji mObywatel , ale też opinie wygłaszane na co dzień w sieci przy okazji innych publikacji. Dlaczego ktoś miałby nie zgłaszać niezgodnego z prawem, uprzykrzającego życie innym zachowania? Nie mam pojęcia. Wiem jednak, że już wkrótce Polacy będą masowo donosić na kierowców Bolt Bolt 1 stycznia wprowadził niemałą rewolucję w swoim regulaminie. Opisywaliśmy ją w tym miejscu . W skrócie: chodzi o zupełnie nowy poziom weryfikacji kierowców, który ma uczynić przejazdy bezpieczniejszymi, przyjemniejszymi i ogólnie rzecz biorąc lepiej ocenianymi ze strony konsumentów. Teraz Bolt poszedł o krok dalej, zachęcając korzystających z usług przewozowych do zgłaszania nieprawidłowości. Za każde zgłoszenie wypłacane są pieniądze.Każdy pasażer Bolt, który zauważy, że kierowca lub pojazd nie spełniają Nowych Standardów, proszony jest o dokonanie zgłoszenia w aplikacji Bolt. O jakich nieprawidłowościach mowa? Między innymi o:Bolt w podziękowaniu za zgłoszenie przekaże pasażerowi 10 złotych do wydania na przejazdy Bolt. Brzmi uczciwie prawda? Też mi się tak wydaje. Do tej pory wielu konsumentów wstrzymywało się od wystawiania negatywnych ocen kierowcom z obawy o rewanż. Gdy zachętą są pieniądze... pasażerowie mogą chętniej donosić o nieprawidłowościach. I dobrze, że będą to robić.Wejdź do sekcjiw trakcie przejazdu lub po nim i wybierz odpowiedni przejazd, a następnie wybierz i zgłoś zaobserwowany problem z podanych opcji.Agenci Bolt zbadają każdy zgłoszony przypadek i zablokują kierowcę, który nie przestrzega nowych zasad.Jak oceniacie taką formę donosów?Źródło: Bolt, zdj. tyt. Bolt