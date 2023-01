Jak szybko wstawiać emoji, kaomoji i symbole w Windows 11?

Poznaj wygodną metodę.

Jak zmienić kolor emoji?

Jak pisać kaomoji w Windows 11?

Jak wstawiać symbole w Windows 11?

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuAby przełączać się pomiędzy różnymi kategoriami emoji, wybieraj zakładki u góry okienka.Możesz wyszukiwać emoji po ich nazwach!Kliknij w pożądane emoji, by wstawić je w tekst. Uwaga, nie wszystkie programy odczytują wszystkie emoji.Najczęściej używane emoji pojawią się w pierwszej, domyślnej karcie menu Emoji w Windows 11.By zmienić kolor "skóry" emoji, przejdź do zakładki z ludźmi i z panelu nad emoji wybierz odcień emoji pasujący do Twoich preferencji.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuKaomoji to coraz popularniejsze w sieci kaomoji rodem z Japonii. W tym azjatyckim kraju do tworzenia kaomoji ("kao" to twarz, "moji" to znak) nierzadko wykorzystywane są znaki z kanji, katakany i hiragany.Otwórz aplikację lub stronę internetową, w obrębie której chcesz wpisać kaomoji.Kliknij na pole tekstowe, a następnie otwórz panel emoji kombinacją klawiszy "Windows + ;" lub "Windows + ."Kliknij na buźkę tekstową z mrugającym okiem.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuAby przełączać się pomiędzy różnymi kategoriami kaomoji, wybieraj zakładki u góry okienka.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuNie wiesz co wyrażają poszczególne kaomoji? Sprawdź nasz krótki poradnik. ( ͡° ͜ʖ ͡°) to na przykład słynny Lenny face.Z poziomu tego samego menu łatwo wstawisz niestandardowe symbole w tekst, takie jak chociażby © lub ®.Otwórz aplikację lub stronę internetową, w obrębie której chcesz wpisać symbol.Kliknij na pole tekstowe, a następnie otwórz panel emoji kombinacją klawiszy "Windows + ;" lub "Windows + ."Kliknij na ikonę z czterema symbolami ułożonymi w kwadrat.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuAby przełączać się pomiędzy różnymi kategoriami symboli, wybieraj zakładki u góry okienka.Źródło: mat. własny