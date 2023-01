Ta ukryta funkcja w iPhone pomoże Ci odpocząć lub skupić się

Powinieneś ją poznać.

Ta funkcja w iOS pomoże Ci szybciej zasnąć lub zrelaksować się

Przyznam szczerze, że im jestem starszy, tym z mniejszej liczby funkcji smartfonów korzystam. Nie zrozumcie mnie źle. Nie znalazłem się jeszcze na etapie, w którym telefon służby mi już tylko do dzwonienia i wysyłania SMS-ów. Ot, po prostu rzadko zdarza mi się grzebać w zaawansowanych ustawieniach urządzenia w poszukiwaniu ciekawych opcji. Tym razem jednak postanowiłem pogrzebać w menu mojego iPhone 14 Pro Max i odkryłem w nim coś ciekawego. Założę się, że większość z Was nie ma pojęcia o tej funkcji iOS.Mało kto zagląda do ustawień dostępności w smartfonie. W iOS jak się okazuje warto to zrobić, bowiem niektóre opcje mogą zainteresować spore grono użytkowników. Jedną z nich wydaje się możliwość włączenia ambientowych dźwięków tła. Od czasu do czasu lubię uruchomić sobie na YouTube jakąś składankę z odgłosami burzy, morza lub odgłosami lasu i myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale iPhone ma wbudowany generator dźwięków tła. Jak go włączyć?Znajdź menuna swoim smartfonie.