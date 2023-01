Zadbaj o bezpieczeństwo i dobre działanie PC. Paczka 11 aplikacji za bezcen

Bundle z oprogramowaniem użytkowym.



Serwis Humble Bundle to już nie tylko paczki głównie niezależnych gier w niskich cenach. Od lat prowadzony jest również sklep, a w bundlach pojawiają się i e-booki, zbiory muzyki czy modeli 3D do wykorzystania we własnych projektach, a także samo oprogramowanie użytkowe. W zasadzie bundli growych jest znacznie mniej niż niegdyś. W najnowszym PC Utilities and Security Tools With Avast & Laplink znajdziecie aż 11 pozycji. Część z wieczystą licencją, inne czasową, a nawet warianty wielostanowiskowe. Większość oprogramowania sprawdzi się na Windowsie, ale niektóre pozycje nawet na MacOS czy Androidzie.



Bezpieczeństwo, optymalizacja komputera i inne możliwości od Avast i Laplink

Zgodnie z tradycyjną formą paczek w Humble Bundle, są trzy progi cenowe (choć nie ma limitu, możecie zapłacić nawet milion złotych), w których oferowane są coraz to szersze zasoby. Za 1 euro (około 4,70 złote) można zdobyć Avast Driver Updater 1 rok na 3 PC (aktualizacja sterowników) i Avast Breach Guard 1 rok 3 PC (monitorowanie wycieków danych użytkownika). Po przekroczeniu średniej sumy dla wpłat (aktualnie 16,59 euro, czyli mniej więcej 78 złotych) dochodzi Avast Cleanup Premium MultiDevice 1 rok (narzędzie do czyszczenia i optymalizacji na Windowsa i MacOS), Avast Antitrack Premium 1 rok 3 PC (ochrona prywatności w sieci) oraz Laplink Safe Erase zapewne 1 stanowisko dożywotnio (bezpieczniejsze wieloprzebiegowe usuwane danych z nośników).





Tak prezentuje się najwyższy wariant omawianego bundla z programami / Foto: Humble Bundle



W trzecim progu, który ma znów sztywną cenę minimalną ustaloną na 23,80 euro (około 112 złotych), znajduje się jeszcze Avast PremiumSecurity Multi Device 1 rok (program antywirusowy), Avast Mobile Security Premium Android 1 rok (antywirus na smartfony i tablety z Androidem), Avast Security Pro for Mac 1 rok 3 stanowiska (program antywirusowy na komputery Apple), Avast SecureLine VPN Multi Device 1 rok (VPN nakierowany na bezpieczeństwo dla Windowsa, MacOS, Androida i iOS), Laplink PC Mover Pro na 2 użycia (rozbudowane automatyczne przenoszenie aplikacji, plików, ustawień, profili itp. ze starego na nowy PC z Windowsem) oraz Laplink DiskImage zapewne jedno stanowisko dożywotnio (narzędzie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych na Windowsa). Jak widać niestety w przypadku Laplink nie ma od razu na wierzchu wypisanych warunków użytkowania i chodzi o aktywację za pomocą zewnętrznej strony (witryna producenta).



Oszczędź na aplikacjach lub grach w Humble Bundle, wspieraj instytucje charytatywne

Według Humble Bundle, wszystkie licencje są warte aż 608,58 euro (2860 złotych), więc w najwyższej paczce możemy zaoszczędzić aż 584,78 euro, co jest w prostym przeliczeniu równowartością prawie 2750 złotych. Jeśli ktoś faktycznie potrzebowałby choć części programów oferowanych w omawianej paczce PC Utilities and Security Tools With Avast & Laplink, to świetna okazja. Nawet można się też skusić mając pewne wątpliwości przy najniższym progu, w końcu to niecałe 5 złotych zamiast 380 złotych.



W trzecim progu, który ma znów sztywną cenę minimalną ustaloną na 23,80 euro (około 112 złotych), znajduje się jeszcze Avast PremiumSecurity Multi Device 1 rok (program antywirusowy), Avast Mobile Security Premium Android 1 rok (antywirus na smartfony i tablety z Androidem), Avast Security Pro for Mac 1 rok 3 stanowiska (program antywirusowy na komputery Apple), Avast SecureLine VPN Multi Device 1 rok (VPN nakierowany na bezpieczeństwo dla Windowsa, MacOS, Androida i iOS), Laplink PC Mover Pro na 2 użycia (rozbudowane automatyczne przenoszenie aplikacji, plików, ustawień, profili itp. ze starego na nowy PC z Windowsem) oraz Laplink DiskImage zapewne jedno stanowisko dożywotnio (narzędzie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych na Windowsa). Jak widać niestety w przypadku Laplink nie ma od razu na wierzchu wypisanych warunków użytkowania i chodzi o aktywację za pomocą zewnętrznej strony (witryna producenta).Według Humble Bundle, wszystkie licencje są warte aż 608,58 euro (2860 złotych), więc w najwyższej paczce możemy zaoszczędzić aż 584,78 euro, co jest w prostym przeliczeniu równowartością prawie 2750 złotych. Jeśli ktoś faktycznie potrzebowałby choć części programów oferowanych w omawianej paczce PC Utilities and Security Tools With Avast & Laplink, to świetna okazja. Nawet można się też skusić mając pewne wątpliwości przy najniższym progu, w końcu to niecałe 5 złotych zamiast 380 złotych.