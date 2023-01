Tłumacz Google z możliwością tłumaczenia offline kolejnych 33 języków

Wieloma z nich posługują się miliony ludzi.

Tłumacz Google – nowe języki w trybie offline

„Z przyjemnością ogłaszamy, że rozszerzamy funkcjonalność tłumaczenia offline o 33 nowe języki. Dzięki temu użytkownicy mogą pobierać interesujące je języki i tłumaczyć tekst, gdy połączenie internetowe jest niedostępne.”

język baskijski

język cebuański

język czewa

język korsykański

język fryzyjski

język hausa

język hawajski

język hmong

język igbo

język jawajski

język khmerski

język rwanda

język kurdyjski

język laotański

język łaciński

język luksemburski

język malgaski

język maoryski

język birmański

język orija

język samoański

język szkocki gaelicki

język sotho

język shona

język sindhi

język sundajski

język tatarski

język turkmeński

język ujgurski

język xhosa

język jidysz

język joruba

język zulu

Coraz większe możliwości Tłumacza Google

to bardzo przydatne narzędzie. Z jego pomocą można szybko i w miarę precyzyjnie tłumaczyć nie tylko teksty, ale i mowę. Jego aplikacja mobilna pozwala nawet dokonywać tłumaczeń bez dostępu do Internetu, choć tylko w przypadku wybranych języków. Niemniej, gigant z Mountain View właśnie poszerzył listę języków obsługiwanych przez aplikację w trybie offline.wzbogaciło listę języków, w przypadku których tłumaczeń można dokonywać offline, aż o 33 nowe pozycje. Wystarczy pobrać odpowiednie pakiety językowe, by móc tłumaczyć teksty bez połączenia z siecią., poinformowało Google.Oto nowe języki obsługiwane przez Tłumacz Google w trybie offline:Aktualizacja wprowadzona przez Google jest o tyle mile widziana, że wieloma z wymienionych powyżej języków mówią miliony ludzi. Na przykład, w języku zulu porozumiewa się około 24% obywateli Republiki Południowej Afryki, czyli kilkanaście milionów osób.Jeżeli chcesz wypróbować możliwości Tłumacza Google w kwestii translacji tekstów napisanych w powyższych językach, w trybie offline, zaktualizuj aplikację za pośrednictwem sklepulub. W sumie Tłumacz Google pozwala tłumaczyć bez dostępu do Internetu już ponad sto języków.Rzecz jasna, aplikację Tłumacz Google możesz też pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Google , fot. tyt. Canva