Polscy artyści zwizualizowali komputerowo życie na innych planetach

Oto nietuzinkowe projekty.

Kosmiczny aksolotl wymyślony przez sztuczną inteligencję

"Rozważaliśmy jak takie zwierzę mogłoby ewoluować na innych planetach. Co by się stało, gdybyśmy umieścili ten gatunek w zupełnie innym środowisku"

Tysiące światów jako część jednej obcej istoty

"Zgodnie z nią możemy sobie wyobrazić wszechświat, w którym latają ryby lub taki, w którym występuje zupełnie odmienna grawitacja. To było główną osią do powstania naszej animacji"

"Fakt, że możemy płynnie dodawać i usuwać elementy czy modyfikować oświetlenie, było jedyną szansą na wykonanie takiego skomplikowanego projektu, w tylu wersjach, w tak krótkim czasie. Gdyby nie karty graficzne RTX i Unreal Engine, byłoby to niemożliwe."

Nowoczesne komputery oraz drzemiące w nich karty graficzne i procesory o wysokiej mocy obliczeniowej pozwalają kreatywnym twórcom puścić wodze wyobraźni i tworzyć grafiki i animacje, których wyrenderowanie jeszcze niedawno zajmowałoby długie dni lub tygodnie. Czworo polskich twórców ze studióworaz, wraz z artystami z Czech, Rumunii i Słowacji, zaprezentowało swoje koncepcje odnośnie potencjalnego wyglądu żywych organizmów na innych planetach. Prace stworzono z wykorzystaniem grafiki 3D i rzeczywistości rozszerzonej.Kuba Matyka i Kamila Staszczyszyn z MELT dzięki platformieinspirowali się w swoim projekcie aksolotlem meksykańskim. Ten nietypowy wodny płaz ma zdolność regeneracji utraconych kończyn i wygląd przywodzący na myśl istoty z odległych planet.- powiedział Kuba Matyka.Do stworzenia pracy wykorzystano program Cinema 4D i sztuczną inteligencję. Graficy nie nadali aksolotlowi finalnego wyglądu. Przeprojektowane sceny przelitrowano przez modele SI, co dało wiele różnych rezultatów. Całość przeniesiono następnie do grafiki 3D.Pomysł na pracę Macieja Żemojcina i Waldemara Petera z PixelRace powstał na podstawie teorii wieloświatów Hugh Everetta. To kwantowa koncepcja zakładająca istnienie niezliczonej ilości wariantów wszechświatów.- powiedział Waldemar Peter.Efekt pracy wygląda tak:Prace innych twórców z zagranicy można obejrzeć poniżej.Do stworzenia wszystkich powyższych prac wykorzystano sprzęt z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX serii 40.Źródło: NVIDIA