Masz firmę? Rzuć okiem na darmowe narzędzie Apple Business Connect

Ruszyło Apple Business Connect

„Opracowaliśmy narzędzie Business Connect, aby dostarczać użytkownikom Apple na całym świecie najbardziej dokładne informacje o restauracjach, sklepach i wielu innych miejscach wartych odwiedzenia”, mówi Eddy Cue, starszy wiceprezes Apple w pionie Services. „Apple Business Connect zapewnia wszystkim właścicielom firm narzędzia potrzebne do nawiązywania bardziej bezpośredniego kontaktu z klientami i zyskania większej kontroli nad tym, jak miliardy użytkowników postrzegają ich produkty i usługi oraz korzystają z nich każdego dnia”.

Rejestracja w Apple Business Connect

Apple pokazało nowe bezpłatne narzędzie dla firm, pozwalające podmiotom dostosować sposób prezentowania informacji o swojej działalności w obrębie aplikacji Apple. Pozwala m.in. przejąć kontrolę nad wizytówkami i dostosować sposób przedstawiania danych o firmie za pośrednictwem Map, Wiadomości, Portfela, Siri i innych aplikacji.Firmy mogą dodawać i aktualizować zdjęcia oraz logotypy, organizować promocje, czy nawet umożliwić zamawianie jedzenia i dokonywanie rezerwacji bezpośrednio z poziomu map. Sekcja Showcases daje możliwość zapoznania klientów z ofertą oraz kluczowymi informacjami. Funkcja ta jest dostępna na razie wyłącznie dla firm w Stanach Zjednoczonych, a w nadchodzących miesiącach zostanie udostępniona firmom na całym świecie.Za sprawą jednego tapnięcia w wizytówkę konsument uzyska najważniejsze informacje, zamówi zakupy, dokona rezerwacji przez Booking.com, czy też dokona rezerwacji przez system OpenTable w restauracji.Rejestracja w Apple Business Connect odbywa się poprzez Apple ID oraz specjalną stronę internetową z dowolnego komputera osobistego. Po pomyślnej weryfikacji firmy przez Apple można będzie zacząć działać nad edycją danych na temat swojego biznesu. Rejestracja działa także w Polsce.- czytamy w komunikacie prasowym.Źródło: Apple