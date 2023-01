Microsoft Edge 109 zadebiutował. Co nowego?

Poznaj zmiany dokonane w najnowszej aktualizacji.

Microsoft Edge 109 – nowości

Microsoft Edge – jak zaktualizować?

Zgodnie z harmonogramemwydał już kolejną dużą aktualizację do swojej internetowej przeglądarki. Microsoft Edge jest więc od teraz dostępny w wersji o numerze 109, wzbogaconej między innymi w kilka nowych funkcji. Przekonaj się, jakie są to funkcje.to w sumie trzy duże zmiany. Po pierwsze Microsoft wprowadził możliwość łączenia osobistych kont Microsoft ze służbowymi lub szkolnymi kontami(AAD). Po ich połączeniu użytkownicy zyskują możliwość zdobywania punktówza wyszukiwanie w Bing lub systemowej wyszukiwarce Windows także po zalogowaniu się na konto służbowe lub szkolne.Po drugie, gigant z Redmond wprowadził zmiany w weryfikacji certyfikatu serwera, choć na razie tylko w formie eksperymentalnej flagi. Po aktywacji flagi o nazwie(#edge-microsoft-root-store-enabled) lista zaufanych certyfikatów i weryfikator certyfikatów są oddzielone od magazynu głównego systemu operacyjnego hosta i zamiast tego są dostarczane z przeglądarką.Ostatnia nowość w Microsoft Edge 109 to funkcja przewidywania tekstu, ułatwiająca pisanie szybkie i bez błędów. Ta jest jednak obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim i tylko w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Australii.Nawet jeśli powyższe zmiany Cię nie interesują, przeglądarkę Microsoft Edge warto zaktualizować. To dlatego, że wprowadza też ona liczne poprawki błędów i łatki związane z bezpieczeństwem.Aby dokonać aktualizacji przeglądarki Microsoft Edge do wersji 109, przejdź do jej, a następnie do sekcji. Jeśli aktualizacja będzie dostępna, jej pobieranie i instalacja natychmiast się rozpoczną. Po zakończeniu pobierania w celu dokończenia instalacji kliknij w baner z napisem