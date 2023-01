Rosjanie ze Sberbank ominęli sankcje Apple. Bank dostępny na iPhonach

Niecodzienna metoda instalacji aplikacji.



Posiadacze smartfonów z Androidem mają możliwość instalacji aplikacji z nieoficjalnych źródeł (bezpośrednio ręcznie plikami apk lub alternatywnymi sklepami, które wpierw pobierają apk), jeśli odpowiednio ustawią opcje zabezpieczeń w swoich smartfonach i tabletach. Jednak aby w iPhonach mieć programy spoza oficjalnego źródła jakim jest App Store, trzeba o wiele mocniej się napocić. W normalnej sytuacji nie jest to możliwe. Wiedzą dobrze o tym Rosjanie, którzy chcieliby mieć mobilny dostęp do swoich banków czy wiele innego oprogramowania, ale na sprzętach Apple to niemożliwe po wyrzuceniu danych pozycji ze sklepu iOS.



Klienci największego rosyjskiego banku nie mieli dostępu do aplikacji mobilnej firmy

Mimo tego, klienci największego rosyjskiego banku Sberbank mogą znów korzystać z aplikacji mobilnej, nie muszą uciekać się do mniej wygodnej (i oferującej ograniczone możliwości) bankowości tylko poprzez stronę internetową. Znaleziono nietypowe obejście problemu ciągłego kasowania programu z zasobów App Store. Takie praktyki związane z sankcjami Apple dotknęły nie tylko Sberbank. Według rosyjskiej wersji portalu appleinsider, bank korzysta z opracowanego przez siebie rozwiązania, które działa bardzo podobnie do iMazing. Jednak nie obejdzie się bez wizyty klienta bezpośrednio w placówce Sberanku. Metoda nie jest możliwa do wykonania samodzielnie czy zdalnie.





Apple próbuje utrudniać Rosjanom życie na iPhonach, ale znajdują się metody na obejście problemów / Foto: Sberbank



Użytkownik iPhona może przekazać go pracownikowi banku, który później dostarcza go technikowi. Smartfon zostaje podłączony do komputera, gdzie uruchamiany Sberbank Installer iOS i wykonywane są niezbędne działania bez dostępu do systemu certyfikatów. Teoretycznie można by zastosować certyfikaty korporacyjne, ale to nie do końca dobra droga, poza tym obecnie i tak Sberbank nie ma możliwości ich uzyskania. Podobno wszystko trwa zaledwie kilka minut. W trakcie procedury, Apple miałoby wysyłać jakaś formę autoryzacji w postaci sześciocyfrowego kodu do aktywacji programu. Portal nie wie, o jaki dokładnie kod chodzi i jaka jest dokładna zasada działania autoryzacji i instalacji. Niemniej klient otrzymuje wtedy nie tyle regularną aplikację Sberbank Online, a identyczną o nazwie SBOL, która już kilkukrotnie wcześniej miała lądować w App Store, ale Apple konsekwentnie kasowało program.



Rosyjski bank znalazł metodę na obejście blokady Apple, jednak ma to swoje minusy

Jeśli jesteście niemiło zaskoczeni obejściem sankcji, to dla Rosjan mających konta w Sberbanku i iPhony wcale nie jest do końca różowo. Rosyjski appleinsaider podkreśla, że tak pozyskana aplikacja nie działa w pełni, bo brakuje chociażby opcji powiadomień push, ale dla Rosjan to i tak lepsze niż sam panel WWW. Portal zaznacza też, że mimo zapewnienia Sberbank o spełnieniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa, techniczne nie można jednak jej uznać za w pełni pozytywną pod kątem ewentualnych dalszych zagrożeń. Tym bardziej, że Apple zabrania instalowania oprogramowania spoza własnego sklepu App Store.



