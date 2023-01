Microsoft: Następny Windows będzie stawiał na sztuczną inteligencję

Według giganta z Redmond SI jest przyszłością.

Sztuczna inteligencja a przyszłość systemu Windows

„Sztuczna inteligencja zmieni sposób, w jaki robisz wszystko w systemie Windows, dość dosłownie. Te duże generatywne modele – modele generujące obrazy, modele zajmujące się tłumaczeniem, modele generujące kod – są tak potężne, tak bardzo zachwycające, użyteczne, osobiste. Wymagają też jednak dużej mocy obliczeniowej, więc nie byliśmy w stanie zaimplementować ich wcześniej. Nigdy dotąd nie widzieliśmy tak intensywnych obciążeń o takiej skali, a są one właśnie tutaj. [SI] będzie potrzebować systemu operacyjnego, który będzie zacierał granice między przetwarzaniem w chmurze a przetwarzaniem brzegowym. Właśnie teraz nad czymś takim pracujemy.”

Wizja, którą niełatwo zobrazować

Sztuczna inteligencja dysponuje coraz większymi możliwościami. Ta potrafi już nawet generować w oparciu o opisy tekstowe niesamowite grafiki, a nawet pisać wyglądające na autentyczne teksty. Dlatego SI coraz mocniej wchodzi do życia codziennego. Rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji od dłuższego czasu są jednak wykorzystywane w naszych smartfonach i komputerach.Z dobrodziejstw sztucznej inteligencji korzysta chociażby. SI odpowiada bowiem za działanie niejednej funkcji w systemie. Jak się jednak właśnie okazało, gigant z Redmond jest gotów jeszcze mocniej postawić na sztuczną inteligencję. W związku z tym przyszły system Windows ma używać jej w jeszcze szerszym zakresie., CFO Microsoftu, wypowiedział się na temat integracji sztucznej inteligencji z systemem Windows podczas prezentacji, która odbyła się w ramach tegorocznych targów, a podczas której AMD zapowiedziało pierwsze procesory x86 z wbudowanym akceleratorem sztucznej inteligencji Ryzen AI . Panos wyjaśnił, że gdy sztuczna inteligencja przejdzie na pierwszy plan, wszystko, co robimy w systemie operacyjnym, będzie wyglądać zupełnie inaczej.W tej chwili nie wiadomo, czy Panay miał na myśli, czy system operacyjny, który zadebiutuje jeszcze później. Zgodnie z dotychczasowymi wyciekami Windows 12 ma doczekać się swojej premiery dość szybko, bo w 2024 lub 2025 roku. Podobno jest już on tworzony.W tej chwili dość trudno wyobrazić sobie, jakie możliwości będzie oferował system Windows, który jeszcze w szerszym zakresie będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję. Przekonamy się o tym w przyszłości.Obecnie nie pozostaje nam nic innego, jak korzystać z Windows 11 , gdzie sztuczna inteligencja też jest obecna. W tym systemie operacyjnym odpowiada ona na przykład za wyświetlanie spersonalizowanych treści w menu Widżety.Źródło: Neowin , fot. tyt. Canva