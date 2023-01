Intel po cichu przywrócił możliwość aktualizacji oprogramowania w Rosji

Wszystko dla dobra konsumentów z Rosji.

Intel na powrót pozwala aktualizować swoje oprogramowanie w Rosji

"Intel nadal przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i sankcji w krajach, w których prowadzi działalność. Obejmuje to zgodność z sankcjami i kontrolami eksportowymi wobec Rosji i Białorusi, wydanymi przez Stany Zjednoczone i kraje sojusznicze. Dostęp do zasobów, które spełniają potrzeby w zakresie aktualizacji sterowników, takie jak Intel Download Center i Intel Download Support Assistant (IDSA), są częścią zobowiązań gwarancyjnych firmy Intel"

"Oficjalne stanowisko Microsoft w sprawie sprzedaży nowych produktów i usług w Rosji pozostaje niezmienne od 4 marca, kiedy Brad Smith opublikował oficjalne oświadczenie na swoim blogu."

Firma Intel wycofała się z Rosji w kwietniu 2022 roku, uprzednio wstrzymując sprzedaż i dostawy jeszcze na przełomie lutego i marca, w odpowiedzi na zbrojną napaść tego kraju na Ukrainę, która nastąpiła z końcem lutego. Zakończono nie tylko dystrybucję sprzętu, ale również możliwość aktualizacji oprogramowania, co zdaniem niektórych krytyków tak zdecydowanej reakcji było działaniem kontrowersyjnym, uderzającym w "niewinnych obywateli". Teraz firma Intel cichaczem wznowiła aktualizacje.- poinformował producent, tłumacząc swoją postawę.Źródła zbliżone do sprawy przekazują, że Intel początkowo zablokował pobieranie w Rosji oprogramowania wspomnianego w oświadczeniu. Firma przywróciła do niego dostęp w. W związku z tym Intel Driver and Support Assistant (DSA) są bezpłatnie dostępne dla rosyjskich użytkowników ze względu na zobowiązania gwarancyjne firmy Intel prawdopodobnie już od kilku miesięcy.Rosyjskie media podają, że blokada pobierania oprogramowania dostarczanego przez firmę Intel rozpoczęła się 25 lutego 2022 roku i prawdopodobnie opierała na lokalizacji geograficznej internautów. W związku z tym zarówno osoby fizyczne, jak i firmy w Rosji nie miały dostępu do plików do pobrania z oficjalnej strony Intela... o ile nie korzystały z VPN, torrentów lub nieoficjalnych stron z instalatorami. Według rosyjskich mediów blokady Intela uniemożliwiały firmie wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych wobec rosyjskich użytkowników.Rosyjskie Izvestia i CNews donoszą, że od 11 stycznia 2023 roku dziennikarze mogli uzyskać dostęp do portalu pobierania Intela bez maskowania rosyjskich adresów IP. Musieli jednak znaleźć sekcję pobierania za pośrednictwem Yandex lub Google, ponieważ główna witryna Intel Rosja nadal nie jest bezpośrednio dostępna. Co ciekawe, wydaje się, że aktualizacje sterowników są dostępne tylko za pośrednictwem narzędzia do automatycznego pobierania.Wcześniej Microsoft podobno przywrócił Rosjanom możliwość pobierania i aktualizowania systemu Windows . Polski oddział firmy w odpowiedzi na publikację na ten temat wydał krótkie stanowisko, które może temu przeczyć lub... potwierdzać, o ile takiej blokady wcześniej po prostu nie nałożono:Źródło: The Register