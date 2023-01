Apple Music i Apple TV w końcu na Windows 11

Udostępniono wersje testowe aplikacji.

Apple Music i Apple TV dla Windows

W październiku zeszłego roku Microsoft ogłosił, że aplikacje Apple Music i Apple TV pojawią się w sklepie Microsoft Store w 2023 roku. Do tej pory użytkownicy usług korzystający z komputerów z systemem Windows mogli uzyskiwać do nich dostęp z poziomu przeglądarki internetowej w przypadku Apple TV+ i przestarzałego iTunes w przypadku Apple Music. Teraz wszystko się zmieni. W Microsoft Store pojawiły się oba omawiane programy.Wersje testowe obu aplikacji, a także aplikacja Apple Devices do zarządzania urządzeniami takimi jak iPhone, iPad i iPod z poziomu komputerów z systemem Windows zagościły w Microsoft Store.Aplikacje Apple Music Apple TV wyglądają podobnie do wersji na macOS, ale są nieco zmodyfikowane pod kątem systemu Windows. Aplikacja Apple TV działa podobnie do aplikacji na telewizorach Smart TV, zapewniając użytkownikom dostęp do kanałów Apple TV+ i Apple TV, a także do filmów i programów telewizyjnych ze sklepu iTunes Store. Aplikacja Apple Music jest prawie taka sama jak wersja macOS, ale nie ma funkcji wyświetlania tekstów utworów.Narzędzie Apple Devices pozwala użytkownikom zarządzać urządzeniami Apple za pośrednictwem komputera z systemem Windows. Zastępuje ono iTunes do synchronizacji i tworzenia kopii zapasowych, a także umożliwia przywracanie oprogramowania bez potrzeby korzystania z leciwego iTunes.W opisach aplikacji Apple wyraźnie zaznacza, że w testowych wersjach "nie wszystkie funkcje mogą działać zgodnie z oczekiwaniami". Firma ostrzega również, że zainstalowanie którejkolwiek z nich uniemożliwi uruchomienie iTunes dla Windows. W rezultacie inne typy treści, takie jak audiobooki i podcasty, będą niedostępne, dopóki Apple nie wyda odpowiedniej wersji iTunes lub użytkownik nie odinstaluje wymienionych wyżej aplikacji w wersji zapoznawczej.Wszystkie trzy nowe apki Apple wymagają systemu Windows 11 w wersji 22621.0 lub nowszej.Źródło: mat. własny