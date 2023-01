NVIDIA Broadcast z wspaniałą funkcją dla osób znudzonych wideorozmowami w pracy

Coś, co warto sprawdzić.

NVIDIA Broadcast z nową funkcją symulowania ruchu oczu

Darmowa aplikacja NVIDIA Broadcast to jedno z najciekawszych narzędzi, jakie kiedykolwiek stworzył popularny producent kart graficznych. O ile jednak wszyscy kojarzycie zapewne doskonale apkę NVIDIA GeForce Experience , pozwalającą m.in. wygodnie aktualizować sterowniki, nagrywać gameplaye z gier, robić zrzuty ekranu w wysokiej rozdzielczości i optymalizować ustawienia w grach, to założę się, że wielu z Was o NVIDIA Broadcast słyszy po raz pierwszy. Wydana właśnie nowa wersja tego programu jest doskonałym argumentem za tym, aby go pobrać i zainstalować.NVIDIA Broadcast to wspierana sztuczną inteligencją aplikacja ułatwiająca tworzenie filmów oraz stremowanie. Dzięki niej posiadacze kart graficznych NVIDIA GeForce mogą na przykład usuwać niepożądane odgłosy tła podczas rozmów, usuwać tło otoczenia za plecami bez konieczności sięgania po, czy nawet. Teraz w NVIDIA Broadcast zagościła ciekawa nowość symulująca kontakt wzrokowy podczas prowadzenia rozmów wideo.