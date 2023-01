Nowa aktualizacja PlayStation 5 uniemożliwia granie. Oto, jak uniknąć problemów

Irytujący bug.

Nowe oprogramowanie denerwuje posiadaczy PlayStation 5

Przedwczoraj firma Sony udostępniła najnowsze oprogramowanie dla konsol PlayStation 5 , oznaczone jako version 6.50 (22.02-06.50.00) . W dzienniku zmian widniały dwie dość istotne nowości. Po pierwsze, dodano wsparcie bezprzewodowego kontrolera DualSense Edge . Po drugie, łatka miała poprawić wydajność działania systemu. Niestety, aktualizacja softu dla PS5 wywołała zdenerwowanie u wielu graczy.Najnowsza aktualizacja dla PS5 o rozmiarze mniej więcej 1 GB wywołała niemałą frustrację u części społeczności użytkowników tego urządzenia. Po dokonaniu instalacji użytkownicy zostają bowiem w losowym momencie wylogowani, w celu zaakceptowania zaktualizowanych warunków użytkowania PlayStation Network (PSN). Gdy ma to miejsce w trakcie zabawy, zawiesza pracę konsoli. Nie trzeba chyba mówić, że może zepsuć zabawę w trybie online i skutkować nałożeniem kary za opuszczenie gry.Jedynym sposobem na "odblokowanie" konsoli PlayStation 5 po błędzie towarzyszącym aktualizacji jest zrestartowanie jej poprzez odłączenie i ponowne podłączenie zasilania.Aby uniknąć problemu, najlepiej od razu po zainstalowaniu aktualizacji wylogować się ze swojego konta i zalogować na nie ponownie za pomocą głównego profilu. Wymusi to natychmiastowe wyświetlenie komunikatu o ogólnych warunkach użytkowania. Po jego akceptacji będziecie bezpieczni - żadna rozgrywka nie zostanie przerwana.Nie wiadomo, dlaczego komunikat o konieczności zaakceptowania warunków użytkowania PSN nie jest prezentowany na etapie instalacji. Być może jest to bug, który zostanie usunięty przez Sony.Kolejna, duża aktualizacja oprogramowania dla PlayStation 5, o numerze, planowana jest naŹródło: spaziogames.it