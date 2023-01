Koniec GOG Connect. Nie przeniesiesz już gier ze Steam bez DRM

Usługa upada po 6 latach.

To koniec GOG Connect

"Zdecydowaliśmy się ją wyłączyć, bo w ostatnim czasie nic się z nią nie działo."

Polska platforma dystrybucji cyfrowejwprowadziła możliwość kupowania i importowania gier z platformyoraz uruchamiania ich w wersji bez zabezpieczeń DRM jeszcze w 2016 roku za sprawą usługi. Była to świetna metoda także na wygodne zarządzanie pokaźną biblioteką gier zgromadzonych w ramach różnych usług w jednym miejscu. Niestety, po latach Polacy postanowili zakończyć wsparcie dla rzeczonej opcji.Wsparcie dla usługi GOG Connect malało na przestrzeni minionych lat, podobnie z resztą jak zainteresowanie ze strony użytkowników. Jak się okazało dla graczy brak DRM nie liczy się tak mocno, jak można by się tego spodziewać i co mogą sugerować komentarze garstki zapaleńców w sieci. Zakończenia świadczenia usługi można się było spodziewać.Pierwsze pogłoski o końcu GOG Connect pojawiły się w minionym tygodniu, gdy internauci z Reddita zauważyli, że dedykowana strona usługi Connect po cichu zniknęła z witryny GOG, a poprzedni adres URL przekierowywał do jej strony głównej.W oświadczeniu dla PC Gamer przedstawiciele GOG potwierdzili rezygnację z omawianej tu funkcji.GOG Connect miał swoje ograniczenia. Obsługiwał jedynie garść z pokaźnej biblioteki gier, a nawet dodanie tychże było możliwe tylko w określonych ramach czasowych ze względu na ograniczenia licencyjne.Pamiętajcie o możliwości pobrania darmowego klienta GOG Galaxy , który pozwoli Wam zsynchronizować wszystkie biblioteki gier ( Steam Epic Games ) w jednym miejscu. Warto go przetestować - jest naprawdę funkcjonalny.Źródło: PCGamer