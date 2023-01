Biathlon Championship - mocno uproszczony biathlon dla każdego (recenzja gry)

Wciągająca gra z poważnym mankamentem.

Biathlon Championship – klasyczna dyscyplina zimowa na smartfonie

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 11,99 zł-599,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Biathlon to ciekawa dyscyplina, którą wielu z nas śledzi podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Szczególnie interesujące jest strzelanie (i wiążące się z nim rundy karne), które nadaje rywalizacji dodatkowej dynamiki.Biathlon Championship to gra, której twórcy na tapetę wzięli właśnie biegi narciarskie połączone ze strzelectwem. Rywalizujemy z innymi graczami, rozwijamy naszego zawodnika i pniemy się w górę w klasyfikacji. Wszystko ujęte w uproszczoną oprawę graficzną i niezbyt skomplikowane sterowanie.Zawodnik porusza się automatycznie, naszym zadaniem jest oddawanie strzałów i ewentualne stosowanie przyspieszenia. Strzelanie wymaga nieco wprawy - celownik zmęczonego zawodnika jest mocno rozdygotany. Bezbłędna runda strzelecka daje sporo satysfakcji.Sama rywalizacja odbywa się w uproszczonym schemacie kilku dyscyplin (sprint, bieg masowy itp.). To dobrze, bo gra na smartfonie wymaga w miarę krótkich sesji. Zdobyte środki i sprzęt pozwalają na poprawianie umiejętności. Nie brakuje oczywiście mikropłatności, które pozwolą na szybkie postępy - nie ma za to męczących reklam.Minusy? Grafika mogłaby być nieco ładniejsza, interfejs nie należy do najbardziej czytelnych. Zdarzają się też spowolnienia i problemy z optymalizacją. To ostatnie prowadzi do głównego problemu z tą produkcją - gra wygląda na porzuconą, nie jest aktualizowana od ponad roku.Szkoda. Biathlon Championship ma zadatki na wciągający tytuł dla każdego. Nieco nadziei na dalszy rozwój przynosi fakt, że twórcy wciąż funkcjonują na rynku i szykują nowy tytuł sportowy.