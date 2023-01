Nowy Media Player już dostępny dla komputerów z Windows 10

Sprawdź, jak go pobrać.

Od początku ubiegłego roku użytkownicy systemu Windows 11 mogą korzystać z nowego Media Playera (w polskiej wersji językowej Odtwarzacza Multimedialnego), który zastąpił aplikację, a który jest duchowym następcą klasycznego odtwarzacza. Dawno temu zapowiadano jednak, że z czasem trafi on także do użytkowników Windows 10 Jak donosi niemiecki serwis, pierwsi użytkownicy Windows 10 mogą już pobierać. Wygląda więc na to, wdrażanie nowego Odtwarzacza multimedialnego w Windows 10 w końcu ruszyło.Czym nowy Media Player się charakteryzuje? Przede wszystkim warto przypomnieć, że bazuje na frameworkui języku projektowaniaMicrosoftu. Posiada zatem nowoczesny wygląd, choć w Windows 10 brakuje mu charakterystycznych dla Windows 11 zaokrąglonych rogów. Na starszym systemie nie wykorzystuje też motywuOdtwarzacz Multimedialny działa zarówno w ciemnym, jak i jasnym trybie wyświetlania, a w obydwu uwzględnia kolor wiodący systemu. Domyślnie jego akcenty kolorystyczne charakteryzują się jednak barwą pomarańczową.

Instalacja nowego odtwarzacza

Nowy Media Player. | Źródło: MicrosoftMedia Player pozwala odtwarzać i pliki audio, i wideo. Wspiera on, obsługuje skróty klawiaturowe, oferuje 9-pasmowy korektor i nie tylko. Możemy w nim tworzyć bibliotekę treści, a także przeciągać do niego pliki, które chcemy odtworzyć. Nie jest on tak bogaty w funkcję jak chociażby VLC , ale i tak to całkiem niezła aplikacja.Jeżeli posiadasz komputer z systemem Windows 10, możesz sprawić, aby aplikacjasię w nim pojawiła, przechodząc do Microsoft Store. Tam otwórz swojąi kliknij w baner z napisem. Wówczas zostanie sprawdzona dostępność nowych aktualizacji.Po sprawdzeniu dostępności aktualizacji Microsoft Store powinien zastąpić program Muzyka Groove na Twoim komputerze programem Odtwarzacz multimedialny Windows. Co jednak istotne, aktualizacja jest udostępniana kolejnym użytkownikom stopniowo.Jeżeli w Windows 10 korzystałeś z aplikacji Muzyka Groove, Twoje playlisty zostaną z niej automatycznie przeniesione do Media Playera. Pamiętaj, że aplikację Odtwarzacz Multimedialny Windows możesz też pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: DeskModder , fot. tyt. Canva