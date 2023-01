Windows 11 Build 25276 z nową funkcją Menedżera Zadań

Są też inne zmiany.

Zrzut pamięci jądra na żywo w Menedżerze Zadań Windows 11

Microsoft od początku roku rozpieszcza użytkowników Windows 11 aktualizacjami. Nowości przybywa zwłaszcza w kompilacjach testowych udostępnianych uczestnikom programu Windows Insider . Jego członkiem może zostać każdy z Was. Najnowsza poprawka dedykowana osobom korzystającym z wydania Windows 11 w kanale deweloperskim podnosi wersję systemu do. Zwiastuje ona zmianę w Menedżerze Zadań, która jeszcze w tym roku zapewne pojawi się w stabilnym wydaniu OS-u.Druga z tegorocznych poglądowych aktualizacji Windows 11 zawiera kilka drobnych usprawnień, spośród których na pierwszy plan wysuwa się możliwość tworzenia zrzutów pamięci jądra na żywo w Menedżerze zadań. Microsoft w swoim najnowszym wpisie nainformuje również o nowych opcjach dla OneDrive w Ustawieniach systemu Windows 11. Nowinki pojawiają się na kolejnych komputerach biorących udział w programie Windows Insider etapami - nie wszyscy skorzystają z nich od razu.Pierwsza z nowości wstworzona została z myślą o deweloperach. To dodatek do istniejącego już „zrzutu pamięci” dla działających procesów w trybie użytkownika. Celem wykonania zrzutu pamięci jądra na jest zebranie danych w celu zdiagnozowania nieprawidłowości, ale umożliwienie przy tym systemowi normalnego działania. Zmniejsza to przestoje w porównaniu ze sprawdzaniem błędów pod kątem niekrytycznych, ale wciąż poważnych awarii.Aby przechwycić zrzut pamięci jądra na żywo (), przejdź do strony Szczegóły w Menedżerze zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy na pożądany proces systemowy, a w menu kontekstowym wybierz „Utwórz plik zrzutu pamięci jądra na żywo”. Do wyboru będą dwie opcje.