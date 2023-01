Google Chrome 109 zadebiutowało z kilkoma ciekawymi nowościami

Zaktualizuj przeglądarkę.

Motywy Material You na desktopach

Lepsze ostrzeżenia o malware

Stało się,wydało pierwszą w 2023 roku dużą aktualizację do przeglądarki Chrome. Google Chrome nosi od teraz numer 109 i posiada kilka nowych funkcji. Przekonaj się, o jakich funkcjach mowa i sprawdź, co jeszcze wZ motywówmożna korzystać w Google Chrome na urządzeniach z systemem Android już od dłuższego czasu. Teraz zadebiutowały one także na komputerach z systemami Windows i macOS. Są jednak ukryte za eksperymentalną flagą.Aby w Windows lub macOS skorzystać z motywu Material You, najpierw trzeba wpisać w omniboksie przeglądarki wyrażenie. Następnie, w menu eksperymentalnych flag należy wyszukać flagę o nazwie(#customize-chrome-color-extraction) i zmienić jej ustawienie z domyślnego (Default) na włączone (Enabled). Następnie uruchom przeglądarkę ponownie, otwórz w niej nową kartę i kliknij w ikonę ołówka w prawym dolnym rogu okna. W menu dostosowywania wyglądu strony wybierz nowe tło – motyw przeglądarki powinien się do niego dostosować. Powinien, bo póki co funkcja nie zawsze działa.to także odmienione ostrzeżenia związane z pobieranymi plikami. Gdy przeglądarka wykryje złośliwe oprogramowanie, bardziej szczegółowo wyjaśni, w jaki sposób jest ono niebezpieczne. Na przykład, jeśli malware jest zdolne do wykradania Twoich danych, dzięki Chrome się o tym dowiesz.