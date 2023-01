Nowy tani abonament Microsoft Office 365 Basic. Pakiet biurowy i dysk w chmurze

Czy plan zyska popularność?



W obecnym czasie mija 10 lat odkąd Microsoft wprowadził zmianę w swoich pakietach biurowych i zaczął forsować model subskrypcyjny wraz z Office 365. Na okrągłe urodziny koncern założony przez Billa Gatesa przygotowuje się do wprowadzenia nowego planu z bardzo atrakcyjną ceną. Tak jak dotychczasowe, będzie łączył w sobie dostęp do pakietu biurowego i dysku w chmurze, ale na innych warunkach. Dodam też dla porządku, że jakiś czas temu Office 365 zmienił nazwę na Microsoft 365.



Microsoft 365 Basic z ceną 9,99 złotych to dysk w chmurze Microsoftu i mobilny oraz webowy Office

Nowy wariant będzie dostępny już 30 stycznia, a znajdziemy w nim 100 GB przestrzeni na dane (w dysku One Drive i innych aplikacjach Microsoftu wykorzystujących ten limit), webowe i mobilne aplikacje biurowe (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), wolną od reklam pocztę Outlook (z interfejsem webowym i mobilnym) wraz z kalendarzem i bardziej zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa, a także (zapewne nie w naszym kraju) pomoc techniczną Microsoftu dotyczącą Windowsa i Office. Nie znamy jeszcze polskich cen, ale w USA będzie to 1,99 dolara za miesiąc (mniej więcej 8,67 złotych po dzisiejszym kursie) i 19,99 dolarów z góry na cały rok, co daje średnio 1,67 dolara na miesiąc (odpowiednio około 87 złotych i 7,30 złotych).





Wszystkie domowe plany Microsoft 365 (w tym nowy Basic) z opisem dla USA / Foto: Microsoft via The Verge



Jak na razie w naszym kraju Microsoft 365 Personal (najtańszy wariant do czasu startu Microsoft 365 Basic) kosztuje 29,99 złotych na miesiąc lub 299,99 złotych w ujęciu rocznym (średnio 25 złotych na miesiąc). Oczywiście mamy w nim normalny dostęp do Microsoft Office nawet na komputerach z Windowsem i MacOS, a nie tylko webowo i mobilnie, a przestrzeń dyskowa wynosi aż 1 TB, choć w opisie polskiej wersji nie ma zaznaczonej pomocy technicznej Microsoftu. Za to sam miesięczny OneDrive o pojemności 100 GB wiąże się z wydatkiem 5,99 złotych. Zapewne nasz wariant Microsoft 365 Basic będzie kosztował 9,99 złotych, ale to tylko moje luźne gdybanie z zachowaniem takich samych proporcji cennika jak dla USA (1,99 dolarów to jedna trzecia ceny 6,99 dolarów dla planu 365 Personal).



Nowy pakiet może być ciekawy także dla posiadaczy tradycyjnej licencji Office bez abonamentu

Wielka szkoda, że Microsoft nie daje chociaż okrojonego dostępu do normalnych desktopowych aplikacji Office, ale w tej cenie i tak można rozważyć ofertę, szczególnie w pewnym konkretnym przypadku. To niewiele więcej pieniędzy niż podstawowy dostęp do samego planu 100 GB w chmurze Microsoftu (webowy Office i tak jest darmowy), a niektórzy użytkownicy mają przecież wykupioną zwykłą stanowiskową licencję na pakiet biurowy Office i mogą rozważać zakup 100 GB w chmurze. Microsoft Office Home & Business można kupić już za kilkaset złotych, ale Microsoft stopniowo wycofuje to rozwiązanie i jest coraz ciężej dostępne w sklepach.



