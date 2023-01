Nowości w mObywatel. Coś dla emerytów, rencistów, prawników i polityków

Nowe legitymacje w cyfrowej postaci.

Legitymacja emeryta-rencisty już w mObywatelu

Moja babcia ma już 84 wiosny na karku, a mimo to ochoczo korzysta ze smartfona. Szybko nauczyła się nie tylko tego, jak wykonywać i odbierać połączenia, ale też podstawowych czynności takich jak sprawdzanie pogody i czytanie wiadomości z kraju i ze świata. Seniorka mojego rodu za aplikacje się nie bierze, ale założę się, że niejeden emeryt zainstalował w swoim smartfonie apkę. Wzbogacono ją właśnie o możliwość dodania kolejnych dokumentów. Ze zmian ucieszą sięi...Ministerstwo cyfryzacji poinformowało o udostępnieniu aktualizacji dla aplikacji mObywatel w wydaniach dla urządzeń mobilnych z systemami Android i iOS.dla iOS idla systemu Android zawierają nowości ważne z punktu widzenia polskich emerytów i rencistów, ale też dwóch grup zawodowych. Od teraz w cyfrowej postaci można korzystać z legitymacji emeryta-rencisty, poselskiej oraz adwokackiej.Jak dodać legitymację emeryta-rencisty lub pozostałe wymienione do apki mObywatel? To bardzo proste. Po prostu uruchom aplikację i na jej pulpicie wybierz "Dodaj swój pierwszy dokument" lub – jeśli korzystasz już z mObywatela – "Dodaj dokument". Dokonaj odpowiedniego wyboru i gotowe!