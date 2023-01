Zakupy na Instagramie okazały się klapą. Specjalna zakładka znika z aplikacji

Przyznanie się do porażki czy przemyślana zmiana?

Instagram po raz kolejny zmienia wygląd interfejsu

Źródło: Instagram

Mobilna wersja Instagrama już wkrótce doczeka się małego przemeblowania. Okazuje się, że dolny pasek nawigacyjny zostanie uszczuplony o zakładkę "Zakupy", która była dostępna tam przez dłuższy czas. Na jej miejsce trafi przycisk umożliwiający sprawne przejście do sekcji "Reels" - formatu materiałów zyskujących w ostatnich miesiącach na sporej popularności. Na jakie dokładnie zmiany muszą przygotować się użytkownicy? Instagram - czy raczej osoby z niego korzystające - dosyć często jest "ofiarą" eksperymentów. Mowa tu chociażby o testowaniu konkretnych rozwiązań przez określony czas. Pracownicy firmy Meta sprawdzają wtedy m.in. zainteresowanie tymi zmianami wśród wszystkich (bądź określonej grupy) internautów. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, to zazwyczaj nowość zostaje usunięta z platformy i pojawia się (tym razem permanentnie) za kilka miesięcy.Dokładnie z taką sytuacją mamy teraz do czynienia.został dostrzeżony już podczas ubiegłego okresu wakacyjnego, potem jednak doczekaliśmy się jej powrotu. Jak jednak poinformował zespół odpowiedzialny za rozwój Instagrama - wraz z początkiem lutego odbędzie się "pogrzeb" wspomnianej zakładki. Oficjalnym powodem wprowadzonych zmian ma być próba ujednolicenia wrażeń płynących z użytkowania serwisu.Co jednak ciekawe -, konsumenci nadal będą w posiadaniu narzędzi pozwalających na ustawienie i uruchomienie własnego sklepu. Proces zostanie jednak nieco utrudniony z powodu braku widocznego odnośnika. Ta "poprawka" przyniesie ze sobą kilka znaczących zmian jeśli chodzi o dolny pasek nawigacyjnyZnajdujący się dotychczas na samym jego środku- dokładnie tam, gdzie teraz znajdują się "Zakupy". W centrum znajdzie się natomiast funkcja dodania tradycyjnego posta, co zakładam ucieszy internautów tęskniących za tradycyjnym interfejsem Instagrama. Oczywiście tym samym możliwość ta zniknie z prawego górnego rogu usługi.Trudno stwierdzić czy zmiana jest zgodna z oczekiwaniami większości użytkowników. Obstawiam, że część z nich z pewnością ucieszy się z powodu zaimplementowanych zmian - mam wrażenie, iż ogłoszone właśnie "przemeblowanie" jest dosyć przemyślane i stanowi odpowiedź na obecne potrzeby konsumentów.Przypominamy - opisane wyżej zmiany wejdą w życie w lutym bieżącego roku.Źródło: Instagram, The Verge