To będzie rewolucja. Microsoft może na dobre odmienić pakiet Office

Jeśli to się uda to…



Microsoft w ostatnim czasie bardzo mocno eksperymentuje z ChatGPT - popularnym modelem sztucznej inteligencji zaprojektowanym przez firmę OpenAI. The Information donosi, iż amerykańska firma testuje nową wersję ChatGPT w ramach integracji z programami takimi, jak Word, PowerPoint czy Outlook.



Jeśli faktycznie Amerykanom udałoby się zintegrować wspomniany model AI ze swoim pakietem biurowym, to byłaby niemała rewolucja.



Microsoft wie, że AI to przyszłość



Microsoft ma obecnie sprawdzać, jak ChatGPT radzi sobie w kontekście poprawy wyników wyszukiwania między innymi w Outlooku - tak, aby użytkownicy nie musieli korzystać ze specjalnych słów kluczowych, a mogli postawić na bardziej “naturalne” metody wyszukiwania. Sztuczna inteligencja mogłaby w tym przypadku również sugerować odpowiedzi na maile oraz pozwolić na szybszą komunikację i wymianę informacji.