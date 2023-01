Białoruś zalegalizowała piractwo cyfrowe w reakcji na zachodnie sankcje

Białoruś podejmuje ryzykowny krok.

Białoruś zalegalizowała piractwo cyfrowe

"koniecznością rozwoju intelektualnego i duchowego i moralnego potencjału społeczeństwa"

"ograniczenia krytycznego niedoboru żywności i innych towarów na rynku krajowym"

W ubiegłym roku świat obiegły wieści o legalizacji nielegalnego importu elektroniki i innych towarów przez Rosję. Była to odpowiedź na sankcje nałożone na Federację Rosyjską przez świat Zachodu w związku z agresją wojskową tego kraju na Ukrainie. Rosjanie przedstawili przy okazji plan zalegalizowania piractwa komputerowego . W podobnej sytuacji obecnie znajduje się największy sojusznik Rosji, Białoruś. Reżim Aleksandra Łukaszenki zalegalizował właśnie piractwo cyfrowe "wobec nieprzyjaznych krajów". Co dokładnie to oznacza?Białoruś zalegalizowała piractwo cyfrowe. Poinformował o tym rosyjski odłam serwisu Deutsche Walle, powołując się na ustawę opublikowaną 6 stycznia na Białoruskim Narodowym Prawniczym Portalu Internetowym. Białoruskie władze tłumaczyły podjęcie takiej decyzjioraz... potrzebąNowe prawo podpisane przez białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenkę 3 stycznia 2023 roku legalizuje tym samym import towarów cyfrowych na Białoruś bez zgody zagranicznych właścicieli praw autorskich - i to z dowolnych, nie tylko z tak zwanych "nieprzyjaznych" krajów, pomimo nazwy aktu prawnego. Zezwala też na swobodne korzystanie z filmów, muzyki i programów komputerowych objętych prawem własności intelektualnej bez zgody ich twórców.Co ciekawe, Białoruś gwarantuje przy tym, że nie przestanie płacić właścicielom praw autorskich z "nieprzyjaznych krajów" za korzystanie z ich dzieł. Pieniądze trafią na subkonto urzędu patentowego w Białorusi. Jeśli podmioty dysponujące prawami do określonego utworu nie zgłoszą się po ich odbiór przez 3 lata, pieniądze przejmie białoruski Skarb Państwa.Przy okazji w miniony piątek niższa izba parlamentu Białorusi skierowała do wyższej izby ustawę o konfiskacje mienia cudzoziemców za "nieprzyjazne działania".Źródło: PR24, Vot Tak!