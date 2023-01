Koniec wsparcia Windows 8.1. We wtorek ostatnia aktualizacja

Microsoft ostatecznie porzuca ten system.

Windows 8.1 – koniec wsparcia

„Dla przypomnienia, Windows 8.1 doczeka się końca wsparcia 10 stycznia 2023 roku. Od tego dnia pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania nie będą już świadczone. Jeśli masz urządzenia z systemem Windows 8.1, zalecamy uaktualnienie ich do nowszej, serwisowanej i wspieranej wersji systemu Windows. Jeśli urządzenia nie spełniają wymagań sprzętowych do obsługi nowszej wersji systemu Windows, zalecamy ich wymianę na takie, które będą mogły obsłużyć Windows 11.”

System, który miał niewielu miłośników

ma już swoje lata, a po nim zdążył zadebiutować już nie dość, że, to także. Niebawem, po ponad 9 latach istnienia, Windows 8.1 oficjalnie utraci wsparcie giganta z Redmond. Właściwie nastąpi to już jutro,. Jutro bowiemwyda do niego jego ostatnią aktualizację.Windows 8.1 otrzyma swoją ostatnią aktualizację w ramach tak zwanego, czyli wtorku aktualizacji. Po tym dniu system ten nie doczeka się kolejnych poprawek związanych z bezpieczeństwem.Oczywiście, po 10 stycznia Windows 8.1 nadal będzie działał na urządzeniach, na których jest zainstalowany. Bez dalszego wsparcia system będzie jednak znacznie podatniejszy na ataki cyberprzestępców. Dlatego warto przesiąść się z niego na system Windows 10 lub Windows 11 , informuje Microsoft.Co istotne, o ile Microsoft objął system Windows 11 programem rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń, czyli, z myślą o przedsiębiorstwach, tego samego nie zrobi w przypadku Windows 8.1. Oznacza to, że 10 stycznia to ostateczny koniec wsparcia dla Windows 8.1.Rzecz jasna, 10 stycznia i koniec wsparcia dla Windows 8.1 może być dla niektórych osób końcem pewnej epoki. Część użytkowników uznawała bowiem Windows 8.1 za „najlepszy system operacyjny”, albo „system, który nie miał sobie równych”. Dla mnie był jednak niewiele lepszy od tragicznego Windows 8. Cóż, chyba nie tylko dla mnie, bo nigdy nie był tak popularny jaki Windows 10.Mimo że w Windows 8.1 poprawiono pewne wady Windows 8, ten system Microsoftu był dla mnie niewygodny w obsłudze i zbyt „udziwniony” względem poprzednich systemów. Zdecydowanie mocniej do gustu przypadł mi Windows 10, a potem Windows 11. Najbardziej w Windows 8.1 przeszkadzało mi pełnoekranowe menu Start i to, że dostęp do niektórych funkcji był niepotrzebnie utrudniony. Poza tym, system ten był szczególnie zasobożerny.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Microsoft