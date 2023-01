Steam jeszcze nigdy nie był aż tak popularny. Platforma bije kolejne rekordy

Liczby robią ogromne wrażenie.

Steam po raz kolejny pobił własne rekordy

Steam has reached 10 million concurrent in-game players for the first time, as well as 32 million concurrently online users today.https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/rbRabSCLye — SteamDB (@SteamDB) January 7, 2023

Okazuje się, że Steam po raz kolejny pobił swój własny rekord. Jeszcze nigdy w historii platforma nie była aż tak popularna - zarówno jeśli chodzi o liczbę osób do niej zalogowanych, jak i aktywnie grających. Takie informacje pozwalają śmiało wysnuć tezę, że usługa od firmy Valve nie ma sobie równych jeśli chodzi o pecetową branżę.Dosyć regularnie możemy usłyszeć, że Steam cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród graczy. Takie wieści pojawiają się najczęściej w okresie sezonowych wyprzedaży, co rzecz jasna nie jest zbyt wielkim zaskoczeniem. Zadziwiać może jedynie to, iż z każdą kolejną promocją platformę odwiedza jeszcze większe grono osób niż poprzednim razem. Z czego wynika ten fenomen?Osoby odpowiedzialne za portal SteamDB poinformowały o kolejnej tego typu sytuacji. Na serwerach Steama zaobserwowano dokładnie- to pierwszy taki przypadek w dziejach aplikacji, nigdy wcześniej próg 10 milionów użytkowników nie został przekroczony. Wynik robi więc wrażenie, bowiem rzadko kiedy mamy do czynienia z pobiciem rekordu akurat w tej materii.Nieco mniej szokują z kolei- tutaj bowiem dosyć regularnie jesteśmy świadkami notowania wyższego wyniku. Ostatni raz mogliśmy usłyszeć o tym w październiku ubiegłego roku, kiedy to dostrzeżono 31 milionów zalogowanych internautów. Powodów wzrostu należy oczywiście doszukiwać się w wyprzedażach - wtedy odbywała się jesienna, tym razem zimowa.