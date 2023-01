WhatsApp ułatwi przenoszenie czatów pomiędzy smartfonami z Androidem

Przydatna funkcja zmierza do komunikatora.

WhatsApp z funkcją, która spodoba się użytkownikom Androida

WhatsApp już wkrótce usprawni proces transferu historii czatów pomiędzy smartfonami działającymi na Androidzie. Wszystko wskazuje bowiem, że do tego procesu nie będzie już potrzebne używanie Dysku Google, co z pewnością przyspieszy i uprzyjemni całą procedurę. Czego dokładnie mogą spodziewać się użytkownicy?Przez ostatni rok mieliśmy do czynienia z wieloma pogłoskami o usprawnieniach systemu przenoszenia danych na WhatsAppie . Rewolucyjny pod tym względem okazał się czerwiec, kiedy to pojawiła się funkcja "Move to iOS" - dzięki temu konsumenci w końcu byli w stanie przejść na nowy telefon bez utraty jakichkolwiek danych, głównie historii czatów. Nie da się bowiem ukryć, że do tej pory było to dosyć irytujące.Teraz trwają prace nad kolejnym usprawnieniem, które ma jeszcze bardziej ułatwić życie konsumentom. Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała o rozpoczęciu testów nowości pozwalającej na szybszy transfer historii czatów z jednego urządzenia na drugie - warto jednak zaznaczyć, że chodzi tu o wyłącznie smartfony oparte o system Android. Jeśli doniesienia się potwierdzą, to konieczność wykorzystania Dysku Google odejdzie w niepamięć.Na opublikowanym zrzucie ekranu możemy zauważyć nową opcję. Kliknięcie jej spowoduje aktywację specjalnej procedury umożliwiającej przeniesienie najważniejszych danych. Oczywiście możliwość tworzenia kopii zapasowej przy pomocy Dysku Google nie zniknie - nadal będzie to podstawowa funkcjonalność zalecana przez aplikację.Warto bowiem regularnie dbać o aktualność danych przechowywanych w chmurze - nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy coś stanie się z naszym urządzeniem. Bycie ubezpieczonym w tym przypadku raczej nie zaszkodzi. Problem mogą stanowić wyłącznie limity nałożone pewien czas temu przez giganta z Moutain View.Opisana wyżej, kiedy to chcemy, by cały proces przebiegł bezproblemowo i jak najszybciej. Korzystając z funkcji mamy bowiem pewność, iż transfer obejmuje wszystkie historie czatów w ich najnowszej wersji.Trudno jednak stwierdzić, kiedy opcja pojawi się u wszystkich użytkowników. Na razie dostęp do niej ma ograniczona liczba osób, więc pozostaje uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: WABetaInfo