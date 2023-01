TikTok przypomni, że nadszedł czas na sen. Debiutuje nowa funkcja

Ciekawe rozwiązanie.

TikTok wprowadza kolejne usprawnienie dla najmłodszych

TikTok już wkrótce zyska funkcję, która umożliwi użytkownikom ustawienie specjalnych powiadomień. Będą one miały na celu przypomnienie o zbliżającej się porze snu - wszystko po to, by nie spędzić na platformie zbyt dużo czasu i porządnie się wyspać. Na ten moment trwają testy nowości, nie wiadomo dokładnie kiedy zadebiutuje ona u wszystkich internautów. TikTok od dłuższego czasu implementuje opcje mające na celu edukację konsumentów jeśli chodzi o zdrowy sposób korzystania z mediów społecznościowych. Pewien czas temu byliśmy świadkami debiutu narzędzi pomagających w zarządzaniu czasem spędzanym wewnątrz aplikacji - mowa tu chociażby o przypomnieniach sygnalizujących, że może warto zrobić sobie przerwę i zająć się czymś innym. Teraz przyszedł czas na kolejną aktualizację.Okazuje się, że firma ByteDance właśnie potwierdziła rozpoczęcie testów funkcji o nazwie. Finalnie znajdzie się ona w sekcji "Screen time" i pozwoli na wskazanie momentu, w którym zazwyczaj idziemy spać. Wtedy też aplikacja będzie w odpowiednim czasie informować o zbliżającej się godzinie i zalecać odłożenie telefonu, by odpowiednio przygotować się do odpoczynku.Przy okazji nowość ma również dosyć uniwersalny charakter, gdyż przy okazji jej personalizowania internauci dowiedzą się także kilku faktów na temat m.in. optymalnej liczby godzin snu - ta ma wynosić co najmniej. Dokładnie na tyle ustawiony zostanie "sleep time", czyli okres blokady powiadomień od TikToka, jeśli zdecydujemy się na aktywację opisanej wyżej funkcjonalności.Wszystko w celu ograniczenia ewentualnych rozpraszaczy i możliwości wybudzenia użytkownika. Nie da się ukryć, że- niezależnie od tego czy będzie ona bardzo popularna. Osobiście mam bowiem systemowo wyłączone powiadomienia, a na noc zawsze wyciszam telefon - także raczej nie skorzystam ze "Sleep reminders".Mogą się one jednak bardzo przydać nieletnim osobom z aktywną kontrolą rodzicielską. TikTok już dawno obiecał wdrożenie wielu mechanizmów rozszerzających możliwości w zakresie obserwowania poczynań dzieci w aplikacji - powyższa nowość to kolejny z nich. Trudno jednak na razie wskazać termin debiutu nowości.Dostęp do niej ma na razie ograniczona liczba konsumentów. Debiut nastąpi więc zapewne za około kilka tygodni/miesięcy. Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: TechCrunch