Sztuczna inteligencja w roli adwokata. Rozprawa już w lutym tego roku

Precedensowa rozprawa.

Los oskarżonego w rękach sztucznej inteligencji

Aplikacja zamiast drogiego adwokata

"Wielu prawników pobiera zbyt dużo pieniędzy za kopiowanie i wklejanie dokumentów i prowadzenie prostych rozpraw. Myślę, że da się ich łatwo zastąpić"

Sztuczna inteligencja będzie w lutym tego roku prowadzić swoją pierwszą sprawę sądową. Dotyczyła będzie ona kwestii związanej z odmową przyjęcia rutynowego mandatu za przekroczenie prędkości. To właśnie ze względu na niewielką wagę rozprawy sąd zgodził się na bezprecedensową prośbę. Oskarżonemu w najgorszym wypadku grozi niewysoka grzywna.Po sali sądowej nie będzie poruszał się robot. To zbyteczne. Sztuczna inteligencja od, o której wspominaliśmy w 2019 roku , a która jest rozwijana już od 2015 roku, będzie działała na smartfonie oskarżonego. W jego kieszeni znajdzie sięwyposażony w odpowiednią aplikację. To właśnie ona ma podsuwać użytkownikowi odpowiednie podpowiedzi podczas przesłuchania.Firma odpowiedzialna za stworzenie aplikacji nie ujawniła lokalizacji sądu ani nazwiska oskarżonego, aby zapewnić kontrolowane środowisko eksperymentu. Oskarżonemu polecono mówić tylko to, co mówi mu bot. Jeżeli sędzia wyda wyrok na niekorzyść oskarżonego, DoNotPay zgodziło się pokryć wszelkie grzywny i opłaty związane ze sprawą.Ostatecznie DoNotPay chce, aby aplikacja stała się wystarczająco dobra, aby zastąpić adwokata, ale za znacznie niższą cenę.- mówi CEO DoNotPay, Josh Browder.W Stanach Zjednoczonych sztuczna inteligencja wykorzystująca uczenie maszynowe pomaga od jakiegoś czasu w niektórych stanach w dobraniu odpowiedniego wyroku na podstawie wcześniejszych orzeczeń sądów. W Londynie i Nowym Jorku chatbot DoNotPay trzyma pieczę nad systemem mandatów parkingowych.Źródło: DoNotPay , zdj. tyt. Canva Pro