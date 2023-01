Opera stała się właśnie o 16 procent szybsza

Przeglądarka doczekała się lepszej optymalizacji.

Opera ze zmianami w optymalizacji

Rynek przeglądarek internetowych jest zdominowany przez. Z kolei najpopularniejsze alternatywy dla niej to. Nie oznacza to jednak, że deweloperzy innych przeglądarek nie robią niczego, by przyciągnąć użytkowników do swoich programów. Tak się składa, żewłaśnie otrzymała aktualizację, która sprawia, że przeglądarka jest znacznie szybsza.Opera posiada wiele ciekawych funkcji. Ma na przykład wbudowany, który pozwala na poprawę prywatności w Internecie. Oferuje też(ang. Paste protection), dzięki której monitoruje treści, które skopiowałeś, i upewnia się, że nie zostały przez nic zmodyfikowane. Inne cechy to wbudowany bloker reklam, integracja z komunikatorami takimi jaki innymi aplikacjami czy trybpoprawiający jakość filmów i obrazów oglądanych w sieci.Pierwsza aktualizacja, którą Opera otrzymała w tym roku, nie dodaje do przeglądarki kolejnych funkcji. Zamiast tego skupia się na jej optymalizacji.Jak Opera informuje, przeglądarka powinna być od teraz opodczas przeglądania stron internetowych i realizacji zapytań. Z kolei o 14% szybsze powinno być wczytywanie w Operze wszelkiego rodzaju grafik. To świetna wiadomość.