Nowości w Windows 11 Build 25272. Właśnie go wydano

Garść poprawek błędów.

Windows 11 Build 25272 - zmiany i nowości

Osoby partycypujące w programie Windows Insider - a przypominam, że każdy może zostać jego członkiem - co rusz zaskakiwane są kolejnymi eksperymentalnymi kompilacjami systemu Windows 11 . Te najbardziej interesujące trafiają do kanału deweloperskiego i zawierają najwięcej nowości. Niektóre z nich nie debiutują finalnie w stabilnych wersjach systemu Windows, ale dzięki nim właśnie mamy wgląd w pomysły i plany Microsoftu. W kanale deweloperskim pojawiła się właśnie kompilacja Windows 11 Build 25272. Co dokładnie zawiera?Windows 11 Build 25272 to jedna z pierwszych tegorocznych kompilacji. Wraz z nią firma Microsoft wprowadza zaokrąglone rogi paska wyszukiwania w menu Start, czyniąc interfejs OS-u spójniejszym. Próżno tu szukać innych znaczących, prawdziwie radykalnych zmian.Microsoft usunął funkcję szybka pomoc (Quick Assist) z narzędzi systemu Windows (Windows Tools). Dzięki temu wyświetla się ona poprawnie bezpośrednio na liście aplikacji w menu Start. Łatwiej jest przez to ją znaleźć, a użytkownicy mogą ją również wyszukiwać za pomocą usługi Windows Search.Inne novum to deaktywacja funkcji sugerowanych akcji Edge'a. Zamiast tego można teraz przeglądać polecane strony internetowe w sekcji Polecane w menu Start. Microsoft twierdzi, że zmiany zostały wprowadzone na podstawie informacji od testerów systemu Windows.Firma Microsoft wprowadziła m.in. kilka zmian w Windows Subsystem for Linux. W dzienniku zmian widnieje informacja o usunięciu wersji inbox WSA. Producent zaleca użytkownikom aktualizację do najnowszej wersji WSL, uruchamiając wsl.exe –update lub wsl.exe –install. Zagwarantuje to aktywację WSL na danym komputerze. Tylko po wpisaniu tych komend WSL będzie działał w kolejnych kompilacjach poglądowych.Windows 11 Build 25272 to również poprawki błędów:Źródło: Microsoft